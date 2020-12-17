Вячеслав Фетисов о решении КАС: «Мы должны безупречно себя вести»

Вячеслав Фетисов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вячеслав Александрович, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) вынес решение о том, что российские спортсмены еще два года на Олимпиадах и чемпионатах мира не имеют права выступать под российским флагом. Это маленькая победа, ведь ВАДА требовало наложить санкции на четыре года?

- Ближайшие две Олимпиады мы выступаем без флага и без гимна. Я думаю, что, с одной стороны, наконец-то спортсмены знают, что хоть под нейтральным флагом они едут на Олимпийские игры. Это хорошая новость. С другой стороны, мы уже шесть лет находимся в этих разборках, плюс еще два года. Мы за восемь лет никак не можем найти решение. Не можем договориться с международными структурами, доказать свою правоту. И кто будет эту репутацию, которая серьезно подмочена, восстанавливать? Тоже требуется колоссальный объем работы с МОК, с международными федерациями, с той же ВАДА.

Эта тема требует серьезной кропотливой работы, чтобы вернуть все как было раньше. Это касается жизни тысяч спортсменов, тренеров, их семей, а также молодых ребят, только приходящих в большой спорт. Это огромный труд профессионалов, которые должны научиться общаться, взаимодействовать, инициировать, уметь защищать свои интересы. Это та самая работа, которая является одной из главных для руководителя любого уровня в нашей стране.

- Вы видите выход из этой ситуации? Чтобы через два года нам не дали еще два года…

- Мы должны безупречно себя вести. Потому что за это время дисквалификации, которая уже идет с 2014 года, у нас люди то получают справки от поликлиник, которых не существует, от врачей, которых нет. И так далее. Это не дает повода снимать претензии, которые есть. Мир огромный, страна наша огромная. Тем не менее, этих системных сбоев не должно быть. У нас есть министр спорта, у которого в должностных полномочиях все эти вопросы регламентируются. И должна быть разъяснительная работа, постоянные обсуждения на всех площадках. А самое главное – сделать страну допинг-фри. Не дать усомниться никому, что у нас эта проблема ни в коем случае не является системной.

- Вы хотите сказать, что арбитражный суд все же признал, что это у нас система?

- Вы читайте, все эти наказания, которые применяются к странам. Все решения, связанные с дисквалификацией и наказанием страны, связаны с системными ошибками и промахами. Только в этом случае применяется расширенная ответственность и наказание. Во всех других случаях это частные дела. На то КАС и существует, при определении вины того или иного спортсмена, и если она доказана, то он дисквалифицируется. И у него есть право идти в арбитраж и доказывать свою правоту. Это в конкретном случае конкретного спортсмена. А если мы говорим о дисквалификации страны, то там четко написано, что это применяется к странам, которые имеют системные просчеты.

- У вас есть надежда, что через два года все будет хорошо? Я к вам как опытному спортсмену обращаюсь.

- Я не только спортсмен. Я был и спортсменом, и успешным тренером. Я семь лет был руководителем российского спорта. Я как раз принял спорт в ситуации, когда проблем было более чем достаточно. Поднял одно место, полетел в Монреаль, где принимается решение, стал взаимодействовать, работать. Потом возглавил комитет ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Это первая конференция, на которой были установлены правила игры для всех. За меня проголосовали все страны. И прибалты, и Восточная, и Западная Европа, и Америка, и Австралия. Если бы мы эти проблемы не решили, никто бы нам не дал ни Олимпиаду провести в стране, ни Универсиаду, ни все, что связано с развитием, которое у нас есть.

Казалось бы, в безвыходной ситуации сумел договориться, найти контакт, подружиться, взаимодействовать, отстраивать отношения, вселить доверие. И мы за это время провели больше всех международных соревнований, чем любая другая страна. А что произошло потом – это уже не моя тема. Мы уже меняем третьего министра спорта. Обещаем, что мы договоримся и решим вопросы. А они по-прежнему в подвешенном состоянии. Обидно, с одной стороны. А с другой, мы не имеем права наших спортсменов лишать права участвовать даже в нейтральном статусе, потому что для них это жизнь.

- К вам обращаются чиновники за помощью, за советом?

- Нет, никто не обращается. Я с 2014 года не понимаю, почему. Сказали, что сами справятся, те, кто отвечают. Я желаю им успеха. Мы понимаем, что здесь не нужны лишние амбиции. Нужно действовать в интересах нашего спорта. Я точно знаю, в легкую атлетику уже родители детей не ведут.

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