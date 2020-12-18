Вопрос дня: Что бы вы спросили у президента?

Путин успокоил 10-летнего Мишу, спросившего: «Почему Россию не любят?» «Любят! А если мы спорим с большими дядями и тетями, то просто выясняем отношения между собой». Фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

Константин ЗАТУЛИН, первый зам. председателя Комитета Думы по делам СНГ:

- Задал бы много вопросов, но вот этот все-таки выберу: считает ли он, что России можно и нужно было не допустить войны в Карабахе?

Евгений ВОДОЛАЗКИН, писатель:

- Я спрашивал президента на Совете по культуре, какие меры можно принять для поддержки книгоиздания. Мы с Натальей Солженицыной предложили снизить аренду для книжных магазинов. Президент записал. И сейчас бы я поинтересовался: на каком этапе решение вопроса?

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава Комиссии по культуре Мосгордумы:

- Я бы спросил, как Путин видит решение вопросов с Белоруссией, с Украиной, с США. Догадываюсь об ответах, но хотел бы услышать их из уст главы государства.

Тельман ГДЛЯН, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР:

- Когда наконец будет кардинально решен главный вопрос в России - бурный рост экономики? Где прорыв?

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации рестораторов и отельеров:

- Пандемия в разгаре, и мы хотим знать, что будет делать правительство и президент, если это продлится еще полгода, а если год? Чтобы нам было понятно, как пытаться спасать нашу отрасль.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Когда же в России наконец появится закон об архитектурной деятельности? Лет 10 бьемся над этим!

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:

- В какую сторону мы движемся? В сторону капитализма, связанного с деньгами? Или социального государства?

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

- Я бы подумал. Вопрос президенту - это ответственно. С ходу вот так нельзя…

Максим, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Сколько еще при сверхдоходах олигархов, жирующих футболистов и чинуш мы будем на лекарства детям собирать с мира по рублю через телевизор?