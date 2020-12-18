Вопрос дня: Что бы вы спросили у президента?

Путин успокоил 10-летнего Мишу, спросившего: «Почему Россию не любят?» «Любят! А если мы спорим с большими дядями и тетями, то просто выясняем отношения между собой». Фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости
Константин ЗАТУЛИН, первый зам. председателя Комитета Думы по делам СНГ:
- Задал бы много вопросов, но вот этот все-таки выберу: считает ли он, что России можно и нужно было не допустить войны в Карабахе?
Евгений ВОДОЛАЗКИН, писатель:
- Я спрашивал президента на Совете по культуре, какие меры можно принять для поддержки книгоиздания. Мы с Натальей Солженицыной предложили снизить аренду для книжных магазинов. Президент записал. И сейчас бы я поинтересовался: на каком этапе решение вопроса?
Евгений ГЕРАСИМОВ, глава Комиссии по культуре Мосгордумы:
- Я бы спросил, как Путин видит решение вопросов с Белоруссией, с Украиной, с США. Догадываюсь об ответах, но хотел бы услышать их из уст главы государства.
Тельман ГДЛЯН, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР:
- Когда наконец будет кардинально решен главный вопрос в России - бурный рост экономики? Где прорыв?
Игорь БУХАРОВ, президент Федерации рестораторов и отельеров:
- Пандемия в разгаре, и мы хотим знать, что будет делать правительство и президент, если это продлится еще полгода, а если год? Чтобы нам было понятно, как пытаться спасать нашу отрасль.
Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:
- Когда же в России наконец появится закон об архитектурной деятельности? Лет 10 бьемся над этим!
Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:
- В какую сторону мы движемся? В сторону капитализма, связанного с деньгами? Или социального государства?
Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:
- Я бы подумал. Вопрос президенту - это ответственно. С ходу вот так нельзя…
Максим, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Сколько еще при сверхдоходах олигархов, жирующих футболистов и чинуш мы будем на лекарства детям собирать с мира по рублю через телевизор?