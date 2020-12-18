Фотография, сделанная банкой из-под пива, стала рекордной

Снимок, экспозиция которого составила более 8 лет: полоски - это траектории движения Солнца по небосводу. Фото: Regina Valkenborgh

8 лет и 1 месяц – столько времени был открыт затвор фотоаппарата Реджины Валкенборг (Regina Valkenborgh), британской студентки университета Харфордшира (University of Hertfordshire), если образно выразиться о её фотоаппарате и его затворе. Ведь снимала она пустой пивной банкой, у которой никакого затвора-то и не было. А была лишь дырочка, проделанная в донышке.

Любознательная Реджина сделала так называемую камеру-обскура - устройство, изобретенное еще в глубокой древности, для проецирования изображений. Свет проникает сквозь дырочку. На противоположной стороне – на экране, если его установить там, конечно, появляется изображение объекта, расположенного перед дырочкой.

Экран Реджина сделала из фотобумаги, закрепила его в банке, а банку поместила на телескоп университетской обсерватории Бейфордбери (university's Bayfordbury Observatory). Было это в августе 2012.

Про свою банку девушка вскоре забыла. Лишь недавно её случайно нашел технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл (David Campbell). Догадался, что банка представляет из себя камеру-обскура, извлек фотобумагу, на которой и оказался рекордный снимок.

Всё это время – с августа 2012 года по сентябрь 2020 - банка фотографировала небосвод. С открытой диафрагмой, что называется. И запечатлела движение Солнца по нему – 2953 траекторий.

Девушка, банка и обсерватория: банка в руках Реджины та самая, которой и был сделан рекордный снимок.

Чудо, сообщение о котором появилось на сайте университета, состоит в том, что фотобумага в банке не испортилась за более, чем 8 лет - не размокла, не скрутилась, да и вообще сохранила фотографические свойства.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Камера-обскура (camera obscura — тёмная комната) в простейшем виде представляет собой светонепроницаемый ящик или помещение с отверстием в одной из стенок и экраном - матовым стеклом или тонкой белой бумагой - на противоположной стороне.

Проходя сквозь отверстие, лучи света создают перевернутое изображение объекта.