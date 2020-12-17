«Мы боялись и плакали. Инструктор ушел искать выход»: Спасенный ребенок рассказал, что было в Сьяновских пещерах

Оставшись без инструктора, дети старались не паниковать. В итоге, все они благополучно выбрались наружу, благодаря помощи спасателей. Фото: МЧС

Слава богу, туристическую группу, пропавшую в Сьяновских пещерах под городом Домодедово, нашли - все здоровые и невредимы. Напомним, под землю сегодня утром ушли десять человек - двое взрослых и восемь детей от 9 до 12 лет.

Инструктор Сергей Боков (платные группы он набирает через интернет) в какой-то момент заблудился, оставил детей и папу одного из мальчиков ждать, а сам ушел искать выход.

Инструктор Сергей Боков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С самим Боковым разбирается полиция - никаких разрешений на вождение подобных групп, тем более с совершеннолетними, в пещеры у мужчины не было.

Тем временем kp.ru удалось пообщаться с 12-летним Мишей (имя изменено) из спасенной группы и его мамой Натальей.

- Что произошло под землей?

- Мы ходили по пещерам. Было интересно. А потом инструктор сказал, что мы потерялись, попросил нас оставаться на месте и ушел за помощью.

- Сколько его не было?

- Примерно полтора часа. Конечно, мы очень сильно напугались. Мы почти все боялись и плакали. Ну, старались не плакать, конечно. Но все равно страшно было. С нами ведь была еще одна девочка. Да, у нас были фонари с собой и много батареек. Мы сидели со светом, но боялись. Хорошо, что с нами был папа одного мальчика, он нам помогал, подбадривал, не давал совсем растеряться. А потом мы увидели спасателей! Обрадовались, конечно!

- Еще раз хотел бы в пещеры сходить?

- Нет, после такого точно нет!

Мама Михаила Наталья примчалась к Сьянам из Москвы, как только сын в условленное время не перезвонил после подъема. Кстати, уже известно, что после этого ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв распорядился завалить все входы и выходы в Сьяны, чтобы никто больше не терялся.

Виды Сьяновских пещер. Фото: АГН Москва

- Да, сейчас здесь происходит ажиотаж, собираются завалить входы в каменоломни, - рассказала женщина kp.ru.

- У вас есть претензии к инструктору Сергею Бокову?

- Сейчас начинают говорить, что он бросил группу. Это не так. Он ушел за помощью. С одной стороны, штатная ситуация, как говорят. Но я пока не могу ничего конкретно сказать. Рада, что моего сына и других детей спасли.

«Комсомольская Правда» продолжает следить за развитием событий.

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