Прямой эфир шоу «Голос»: Баста и Шнур впервые встретятся лицом к лицу после взаимных оскорблений

Баста и Шнур впервые встретятся лицом к лицу после взаимных оскорблений. Фото: Максим ЛИ

18 декабря сразу после программы «Время» в эфире Первого канала состоится четвертьфинал девятого сезона шоу «Голос», в котором телезрители получат право влиять на судьбу любимчиков при помощи смс-голосования. Однако самое интересное, пожалуй, это противостояние наставников, знатно повздоривших в интернете. Помирит ли их вокальное шоу?

БАСТА ПРОТИВ ШНУРОВА

После того, как Баста в конце ноября дал пару аншлаговых концертов в Питере , площадку, где проходили выступления (Ледовый дворец) сильно оштрафовали, а город закрыли на новогодние праздники (не будут работать кафе и рестораны, а театры и музеи начнут принимать посетителей после 10 января). Ленинградец Сергей Шнуров не выдержал, не посмотрел на то, что сидит с рэпером по соседству в «Голосе», и выдал серию желчных эпиграмм в адрес Василия Вакуленко. Которого, надо признать, начал покусывать уже на стадии поединков проекта. Ростовский хулиган, конечно, ответил. Так завязалась довольно неприятная свара с переходом на личности. Потом в момент все утихло — Шнуров первый сказал «стоп».

А теперь артистам придется работать в прямом эфире, оценивать труды друг друга (то есть номера участников шоу) и показать или развитие скандала, или наоборот — примирение. Чем это закончится? Станет известно уже совсем скоро, дальнейшие этапы шоу пройдут в режиме онлайн. Так что провокатор Шнуров не уйдет от встречи с Бастой.

КТО ПОБОРЕТСЯ ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ

Команда Валерия Сюткина – Сурен Платонов, Олег Аккуратов, Фантине Притула

Команда Басты – Елизавета Пурис, Василий Пасечник, Юрий Гордиенко.

Команда Полины Гагариной – Кирилл Суслов, Яна Габбасова, Надежда Самкова.

Команда Шнурова – Мария Русакова, Жан Милимеров, Дмитрий Венгеров.

Зрители смогут отправлять не больше одного СМС за любимого исполнителя (личность надо будет подтвердить в ответном сообщении бесплатно), после чего голоса публики будут суммироваться с выбором наставника в пропорции 20%, 30% и 50%. По итогам четвертьфинала в командах останется только по два исполнителя.

Разумеется, съемки проекта проходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Москве и, как уверяют организаторы, «с соблюдением ограничительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции»: все присутствующие на площадке регулярно измеряют температуру и сдают экспресс-тесты на covid-19.

КУДА ПОЙДУТ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА

Как и всегда деньги, полученные в результате зрительского голосования в «Голосе», уйдут на на благотворительность. В эту пятницу, 18 декабря, зрители помогут подопечным фонда «Живой»

«Голос», Первый, пятница, 21.30

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