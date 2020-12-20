Наташа Королева после разлуки с мужем: Я похудела на шесть кг и поняла, как мне дальше жить

Наташа Королева уехала в Танзанию - на остров, где живут аборигены Фото: телеканал «Пятница»

Их семейную драму с упоением обсуждала вся страна, забыв на время о коронавирусе: 50-летний Сергей Глушко, он же Тарзан, изменил жене. Коллизия человечеству знакомая. Но обычно коварные любовницы по телеканалам не скачут, предлагая в качестве доказательства эротическое видео. Королева не пришла ни на одно телешоу, где ей перемывали косточки, а потом и вовсе объявила, что простила мужа и они живут теперь лучше прежнего. Правда, недавно оставила прощеного супруга в Москве и одна махнула в Танзанию - на остров, где живут аборигены: канал «Пятница!» предложил певице стать участницей «первого русского выживалити» «Племя» (своего рода «сольная версия» проектов типа «Последнего героя»).

- Наташа, что на острове далось тяжелее всего?

- Я девочка смелая и крепкая, но были моменты, которые трудно переносятся. Например, жила я в хижине. Хорошо, что у меня был спальный мешок, без него бы пришлось спать на голом полу. Сама хижина напоминает плохонький сарайчик для домашних животных, в который могут и насекомые залететь, и змеи заползти. Этот момент был очень стрессовый.

Сбежать на время от цивилизации - это хорошо. Фото: телеканал «Пятница»

- Но кругом же были члены съемочной группы?

- Нет, в племени не было съемочной группы. На территории просто были расставлены камеры. Если мы куда-либо выезжали, то тогда да - присутствовали операторы. Они-то жили где-то в нормальных условиях. Я им очень завидовала.

- Сейчас некоторые наши читатели подумают: «Знаем мы, как эти шоу снимают. Камеры выключают и спят в пятизвездочном отеле!»

- Но не в этом шоу. Единственное мое условие, чтобы была питьевая бутылочная вода. Если бы я пила ту воду, которую пьет племя, меня бы оттуда привезли не в очень живом состоянии. Поэтому мне привозили воду, но она там тоже не очень хорошего качества. И где-то на пятый день началось жуткое обезвоживание: страшная история, когда ломает кости, мышцы. Я грешным делом начала думать: не коронавирус ли я привезла в племя?! Два дня лежала в лежку.

Наташа Королева: "Мне реально надо было пройти испытание, чтобы избавиться от негатива и грязи, которые свалились на нашу семью" Фото: телеканал «Пятница»

«Я была готова ехать куда угодно»

- Такие сложные проекты готовят задолго до съемок. Когда вас туда пригласили, не в разгар ли скандала вокруг вашей семьи?

- Сначала ко мне обратились с этим предложением в начале лета. Я сказала: «Ребята, вы что? Я не хочу погружаться в экстремальные вещи. Я уже не тот персонаж, который вам подходит». Меня не зацепило. Еще пандемия, длительный перелет. Мы прекрасно сидели на даче, все было хорошо. Но видите, как жизнь, бывает, расставляет. Но те обстоятельства, которые у меня произошли... В общем, когда состоялся второй звонок от телеканала - где-то в сентябре, я уже была готова ехать куда угодно. Мне реально надо было пройти испытание, чтобы избавиться от негатива и грязи, которые свалились на нашу семью. И со стороны разобраться, почему все произошло, кто в этом виноват, и как из этого правильно выходить.

- Вы нашли на острове то, что искали? Ответы на внутренние вопросы?

- Конечно, да. Когда ты погружаешься в первобытную жизнь, когда у тебя нет телефона, это вообще хорошо. Думаю, скоро будут делать детокс-программы на далеких островах для людей, которые нуждаются в этом, потому что они засорены информационным мусором. А это страшный гнет. Не каждый может выдержать это. Я убедилась, что я - девочка со стержнем, с убеждениями. Подтвердила, что умею рисковать, делать непредсказуемые вещи, на которые, может быть, не все бы решились. Самое главное, что у меня есть я, чтобы ни произошло в моей жизни. Любую ситуацию, даже негативную, я умею превратить в позитивную. Это, наверное, моя уникальная способность.

Люди в племени открытые и искренние Фото: телеканал «Пятница»

- Вы правда не могли никому позвонить?

- У меня было право только одного звонка. Чтобы сказать: «Все, забирайте меня отсюда».

- Танзания теперь - популярное туристическое направление у россиян. Как там люди живут?

- Это страна третьего мира, живут они очень бедно. Наверное, те, кто живет в городе, побогаче, но все равно очень низкий уровень. Честно говоря, отдыхать бы я туда не поехала.

- Как вас приняли в племени?

- Очень хорошо. Когда я уезжала, все племя рыдало, не хотели меня отпускать. Люди там очень открытые. Чем люди проще, тем они чище, что ли... Все их эмоции сразу понятны. Нет в них подлости, когда тебе в лицо улыбаются, а за спиной делают гадкие вещи. Это что касается людей племени. Они живут в непроходимых джунглях. Когда шел тропический ливень, размывалась дорога и грязь была по колено: ни пройти, ни проехать.

- Что вы там ели?

- Все местное. Благо, еда там растет под ногами и над головой. Если ананас, то у него непередаваемый вкус. Если бананы, то это мегасупервкусные бананы. Еда была везде и всюду. Но из-за климатических условий есть не хотелось. Они готовят только с утра, а потом целый день ничего не едят. Ты входишь в этот ритм, и тебе тоже не хочется.

- Похудели?

- Да, я похудела на 6 кг.

Еду на острове можно найти буквально под ногами. Фото: телеканал «Пятница»

«Одна девушка из шайки-лейки уже в СИЗО»

- В анонсах шоу вы объясняете, что вам требовалась эта поездка для перезагрузки, чтобы осознать, что вы пережили и как быть дальше. Но ведь в интервью Ксении Собчак вы говорили, что со всем разобрались вместе с супругом, простили его. Значит, не со всем, раз поехали?

- Понимаете, в чем дело… Ситуация, в которую попала наша семья, она многосложная. Да, внутри семьи какие-то такие сугубо личные вопросы мы смогли уладить и урегулировать. Но очень много осталось недопонятого до конца. Потому что далеко не бытовая ситуация произошла с нами. Все было спланировано, нашу семью взяли в разработку. В каждой семье можно найти уязвимое место: если не дети, то муж; если не муж, то родители. Почему, кто и за что? – на эти вопросы тоже надо получить ответы и довести эту ситуацию до финала. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. А то, что нам показывали федеральные каналы – это лживые шоу.

- Как идет следствие?

- Подробности я не могу рассказывать, но одна девушка из этой шайки-лейки уже сидит в СИЗО. Процесс идет (после того, как двое девушек навестили Тарзана в его квартире, оттуда пропали драгоценности. - Авт.).

Когда я уезжала, все племя рыдало, не хотели меня отпускать. Фото: телеканал «Пятница»

- Вы сетовали в инстаграме, что некоторые ваши знакомые из числа телеведущих, на благородство которых вы рассчитывали и даже успели их за это поблагодарить, в итоге все же предпочли штамповать один выпуск шоу о скандале вокруг вас с мужем за другим. Не зря говорят, что 2020-й - год потерь и разочарований. А есть что-то, за что вы благодарны этому году?

- Я убедилась в том, что люди, которые входят в мой узкий круг преданных и верных друзей, проявили себя как раз как друзья. Я поняла, что не ошиблась в них. Да, какое-то количество людей, которых я уважала, раскрылись с совершенно ужасной стороны. Но я понимаю, что здесь нет ничего личного. Деньги правят всем. И порой люди просто закрывают глаза на приятельские отношения, потому что «золотой теленок» для них гораздо важнее. Ну, что поделать?

- Вы человек из шоу-бизнеса и знаете его законы. Почему же вы не пошли ни на одно ток-шоу, где обсуждали вашу семью? Показали бы им, где раки зимуют.

- Потому что эти каналы давали площадку мошенницам и воровкам. В то время как я им звонила и объясняла: «Ребята, вы чего? Это все неправда, вы же не интернет-помойка! Как можно давать непроверенную информацию и меня - артиста, который вам всегда давал большие рейтинги, втаптывать в грязь?». Как я могла после такого пойти на эти каналы и что-то рассказывать?

Когда ты погружаешься в первобытную жизнь, когда у тебя нет телефона, это вообще хорошо. Фото: телеканал «Пятница»

«Кому нужен такой грязный пиар?»

- Вы снимались в этом году в новогодних «огоньках»?

- Нет, не снималась. Потому что я считаю, что те «огоньки», которые сейчас снимают, это не то что вчерашний, а позапозавчерашний день. Стыдно! Контент устарел, он не интересен. И мне как творческому человеку неинтересно в этом принимать участие. Я уже лет шесть не снимаюсь ни в каких «огоньках». Сниматься, лишь бы сниматься, чтобы мою физиономию показывали везде и всюду – у меня нет такой задачи.

- Можете сказать, что теперь ваша семья стала крепче?

- Да. Нам выпало сильнейшее испытание, но оно подтвердило, что у нас крепкая семья. Момент пандемии для нашей семьи был самый лучший. Мы наконец-то за многие годы могли быть все вместе. Устраивали интересные посиделки, чтение книг, просмотры фильмов. Мы были в настолько благостном состоянии, что обязательно должно было что-то произойти супернехорошее! А то слишком было хорошо… Но это нас встряхнуло. И наши отношения встряхнуло. Мы с Сергеем в следующем году будем отмечать 20 лет и знакомства, и фактически совместной жизни. Мне кажется, приличный срок. И мы жили в гармонии всегда, никогда не ругались.

Это страна третьего мира, живут они очень бедно. Фото: телеканал «Пятница»

- Сейчас такое время, когда за искренностью некоторым мерещится лицемерие, пиар-стратегия. Вот и сейчас пишут: «ага, так не было там никакой измены, это они все ради рекламу шоу затеяли!»

- Переубеждать людей, которые совершенно не думают, очень трудно. Бывает, ставишь пост в Инстаграме - они даже не читают, что там написано, и пишут свои комментарии. Доказывать, что все не так – это не в моих правилах. Просто я вижу ситуацию и понимаю, что мир наш сошел с ума: во всем видят пиар и деньги. Ради чего? Кому нужен такой грязный пиар?! Популярности это не добавляет. Мы, слава богу, деньги зарабатываем другим – песнями, музыкой.

- Чего вы ждете от 2021 года?

- Я единственное жду: пусть 2020-й этот уже уйдет, потому что он действительно был экстремальный. И чтобы в 2021-й год мы могли выдохнуть. Но я оптимистично смотрю в будущее, к тому же я родилась в год Быка. Пусть он будет хорошим для всех нас. И чтоб коронавирус этот уже уходил - все очень сильно пострадали, а уж про нашу индустрию вообще молчу…

«Пятница!»

«Племя»

Понедельник-четверг, с 21 декабря, 21.00.