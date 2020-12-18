«Снегирь» - как много в этой брошке: что значит новое украшение Набиуллиной

Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию брошь "Снегирь" Фото: Кадр видео

Перед началом мероприятия журналисты по привычке гадали, что же наденет на лацкан пиджака Эльвира Набиуллина на этот раз. Точнее предсказать выбор руководителя ЦБ очень сложно. Гораздо сложнее, чем направление движения ключевой ставки после каждого заседания совета директоров. В эту пятницу ставка снова осталась без изменений – на уровне 4,25% годовых. А глава Центробанка выбрала снегиря. Объяснений такого выбора может быть несколько.

1. Пришла зима – морозим цены

Правительство на днях приняло решительные меры против резкого подорожания некоторых важных продовольственных товаров. Например, установлены максимальные розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Один из главных факторов, который влияет на ключевую ставку, - это размер инфляции и инфляционные ожидания населения. Поэтому для ЦБ важно держать рост цен под контролем. Снегирь может означать, что расти инфляции в ближайшие месяцы не дадут. Правда, в этом случае «снегирь» имел бы смысл, если бы ключевую ставку подняли – хотя бы на предупредительные 0,25% годовых. Но делать этого в ЦБ не стали. Поэтому более вероятен другой смысл…

2. Игра на повышение

Слово «снегирь» переводится на английский как bullfinch, где первая часть слова – bull – означает «бык». А он, как известно из биржевого сленга, символизирует инвесторов, ожидающих роста рынка. Поэтому выбор пятничного украшения может говорить о том, что в ЦБ верят в скорое восстановление экономики. Поэтому и не стали повышать ставку, чтобы не сбить зарождающийся экономический рост. Ведь чем ниже ставка, тем доступнее для бизнеса банковские кредиты. То есть выбор «снегиря» может означать, что ЦБ в данной ситуации выбрал развитие, а не жесткие меры по сдерживанию цен.

3. Спокойствие, только спокойствие

И наконец, третий возможный смысл – это стойкость и спокойствие, которые присущи снегирю. Эта птичка привыкла выживать в самых суровых условиях. Любые заморозки ей нипочем. И в целом эти характеристики были присущи российской экономике и политике Центробанка в этот уходящий кризисный год. Новая брошь может означать некое подведение итогов этих сложных 12 месяцев. Несмотря на пандемию и резкое падение цен на нефть, правительству и ЦБ во многом удалось удержать ситуацию под контролем. Но до весны еще далеко.

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