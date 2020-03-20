Эльвира Набиуллина надела брошку-неваляшку в разгар финансового шторма

Пресс-конференция председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые проходила в онлайн-формате. Вживую из СМИ присутствовали только операторы телеканалов. Все остальные журналисты задавали вопросы удаленно. Видимо, из дома.

- Совет директоров сегодня прошел нестандартно. Во-первых, мы рассматривали, взвешивали разнонаправленные варианты решения по ключевой ставке. Во-вторых, мы приняли целый набор мер, направленных на сохранение финансовой стабильности, поддержку граждан и бизнеса, кредитования экономики в условиях пандемии коронавируса, - пояснила Набиуллина.

Собственно, сценариев было три: поднять ставку, опустить ее или оставить на том же уровне – 6%. Остановились на последнем. Он по замыслу главы ЦБ должен балансировать все риски: инфляции, девальвации и замедления роста экономики. Аналитики, как ни странно, решением ЦБ на этот раз были довольны. Даже увидели в действиях регулятора важные намеки – на то, что теперь Центробанк будет больше внимания обращать не на снижение инфляции, а на стимулирование роста.

Кстати, на пресс-конференцию Эльвира Набиуллина надела на лацкан пиджака красную брошь-неваляшку. Глава ЦБ – любитель подобных украшений. В ее гардеробе в разное время были замечены различные цветы, а также животные - сова, лебедь, бабочка. Но на этот раз неваляшка, видимо, была выбрана неслучайно. На фоне разгорающегося финансового шторма важно было даже невербально показать всем, что Банк России держит руку на пульсе и не даст российской экономике упасть. Ну или нам так хочется увидеть в этом скромном аксессуаре обнадеживающий тайный смысл.

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