Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от коронавируса

Депутат Валентин Шурчанов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

От Covid-19 скончался член фракции КПРФ, 74-летний Валентин Шурчанов. Кончину коллеги подтвердил председатель фракции Геннадий Зюганов. Он отметил, что Валентин Сергеевич тяжело болел в течение трёх недель.

- Я не был с ним близко знаком, но мы пересекались в процессе работы, – рассказал kp.ru депутат от фракции ЛДПР, зампредседателя комитета по транспорту Александр Старовойтов. - Ужасная новость, приношу соболезнования семье.

Скончавшийся Валентин Шурчанов был членом Госдумы четыре созыва подряд. Входил в Комитеты по налогам, Счетную комиссию и Комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета.

Непосредственно в стенах Госдумы принимаются все возможные меры для профилактики заражения коронавирусом. Депутаты поголовно проходят тесты на COVID-19 минимум раз в неделю. И при малейших подозрениях не допускаются на заседания. Часть парламентариев уже сделали прививки.

- Честно признаться, я и сам еще весной относился к коронавирусу скептически, - говорит Старовойтов. - По мере того, как все то, о чем говорили по ТВ, стало воплощаться в жизнь, когда заболели знакомые друзья, мой скептицизм улетучился. Конечно, все должны понимать что ситуация непростая и принимать все возможные меры для избежания заражения. Социальная дистанция, маски, перчатки, ограничение посещения общественных мест... Это все не шутки.

Напомним, что в начале недели председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин шокировал всех информацией о том, что уже пятеро депутатов подхватили коронавирус повторно.