5 (!) депутатов Госдумы повторно подхватили коронавирус

Всего с начала эпидемии Covid-19 переболели 157 депутатов Госдумы. То есть, каждый третий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин фактически это подтвердил, сообщив, что пятеро парламентариев снова на карантине с тем же диагнозом, что и весной - коронавирус.

- Проведенное вчера тестирование выявило еще 11 случаев заражения, - сообщил спикер. - Но больше всего тревожит, что плюсом пять депутатов заболели повторно. То есть, переболев, заболели вновь! Антитела не выработались. И они, соответственно, заразились.

Среди повторно заразившихся и знаменитый путешественник, герой СССР и России, покоритель Севера, 81-летний Артур Чилингаров.

- Второй раз заболел Артур Николаевич... - рассказал Володин. - Потому что первый раз переболел и пошел на работу (имеется ввиду, видимо, нарушил ограничения, введённые для лиц старше 65, - ред.). Мы все очень переживаем и желаем ему выздоровления.

Всего с начала эпидемии Covid-19 переболели 157 депутатов Госдумы. То есть, каждый третий.

- После летних отпусков количество заболевших выросло. То же самое может произойти и зимой, - предупредил спикер Госдумы. - Поэтому десять раз подумайте, прежде чем ехать за рубеж. Наша страна прекрасная, огромная. Зачем куда-то уезжать?

Причиной заражения может быть плохая вентиляция в здании ГосДумы.

- Я лично не болел Covid-19. Но 2 декабря сделал прививку в качестве добровольца, - рассказал «КП" зампред Комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. - Через 21 день будет повторное введение вакцины. Тогда станет понятно, выработались ли антитела.

- Вы знаете, кто из ваших коллег заразился повторно?

- Нет, лично не знаю. Но меры предосторожности в здании Думы все соблюдаются. Маски, перчатки, еженедельные тестирования. И теперь служба ФСО, допуская депутатов в здание Госдумы, руководствуется еще и сведениями медиков. На заседаниях мы стараемся рассаживаться с дистанцией. Если только плохая вентиляция может послужить причиной заражения? Здание-то старое. Когда его строили, не было таких технологий кондиционирования, как сейчас. И потом, никто не может проконтролировать, чем занимается парламентарий после работы, с кем встречается. Возможно, инфекцию подхватил от кого-то из близких.