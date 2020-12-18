"Бузова - ладно, но куда идти Бородиной": поклонники бьются в истерике из-за закрытия "Дома-2"

2011 год, Ксения Бородина и Ольга Бузова получают награду премии как лучшие телеведущие года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Самое продолжительное российское шоу "Дом-2" закрывают. Оно выходило в эфир с 2004 года. Большой двухчасовой финал передачи выйдет 30 декабря 2020 года. Меж тем поклонники буквально бьются в истерике, узнав неожиданную новость.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube", - сказал директор ТНТ Роман Петренко.

За время существования реалити на нем побывали несколько тысяч участников. На проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу - Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Когда-то на поляне прославились и блистали во всей красе Алена Водонаева и Виктория Боня.

2006 год. Участница телешоу "Дом 2" Ольга Бузова во время презентации онлайн-проекта "Дом 3". Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов

Собственно, что будет теперь с участниками и ведущими, - главный вопрос для поклонников шоу, которые бьются в истерике. Одни - от радости, другие - от горя.

"Бузова - ладно, но вот куда теперь идти Бородиной", "С вещами на выход", "Что будет делать сотня прикормленных тунеядцев, которые только и умеют, что выяснять отношения на камеру?", Только 2020 год мог закрыть «Дом-2». Ну хоть что-то хорошее", "Счастье-то какое", "Какой ужас", "Сегодня, кстати, 6066-й день знаменитого телепроекта, который существует с 2004 года", "«Дом-2» закроют, чтобы открыть «Дом-3»?", "Ура! Всем мира и добра!", "Слава Богу!", "Вот это разочарование", "Столько сразу безработных, как всех жаль", - делятся пользователи соцсетей.

Ксения Бородина на съемках проекта. Фото: телеканала ТНТ

Отметим, первое шоу "Дом" появилось на экране 1 июля 2003 года. Автором идеи был Валерий Комиссаров. Семейные пары строили дом, который в финале проекта был разыгран среди них посредством зрительского голосования. Ведущими первого сезона проекта были Николай Басков и Светлана Хоркина. Финал шоу состоялся 1 ноября 2003 года и провел его Дмитрий Нагиев.

11 мая 2004 года вышло продолжение телепроекта. Участники пришли на шоу искать любовь. 28 июля 2009 года Пресненский суд Москвы вынес постановление о запрете показа телепередачи в "детское время" - с 04:00 до 23:00. Дело в том, что на шоу часто происходят конфликты между участниками, нередко перерастающие в драки. В мае 2005 года и вовсе грянул нешуточный скандал. Депутаты комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы во главе с Людмилой Стебенковой подготовили обращение к генпрокурору, в котором потребовали закрыть телепроект "Дом-2: Построй свою любовь" и привлечь ведущую этой программы Ксению Собчак к уголовной ответственности за сутенерство. "Программа в целом и систематически эксплуатирует интерес к сексу: в ней неоднократно демонстрировались сцены петтинга и акты мастурбации", - говорилось в официальном письме.

С 21 октября 2009 года по 17 октября 2010 года выходили только вечерний и ночной выпуски. Затем дневной выпуск был восстановлен. В начале 2018 года было принято решение о сносе съемочной площадки "Дома-2". В апреле 2019 года ведущая шоу Ольга Орлова объявила о закрытии или переформатировании проекта до конца 2020 года.

МНЕНИЕ

Прощай, «Дом-2»! Мы не будем плакать!

Канал ТНТ решился закрыть «Дом-2». Эту новость мы должны были услышать лет 10 назад, а то и раньше. Но нет. Тяжело бросить курить, не есть жирного, делать зарядку... Отказываться от вредных привычек - сплошное мучение, а «Дом-2» был самой настоящей вредной привычкой. Только вот книжку «Как бросить смотреть «Дом-2»» Аллан Карр написать не успел (подробности)