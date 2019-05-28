2019-05-28T00:36:22+03:00
Звезды

Виктория Боня без белья все-таки дождалась сравнения с принцессой

После конфуза с мятым платьем модель не сдалась и решила показать все фото, которые у нее есть
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория Боня.Виктория Боня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня не из тех, кто сдается и опускает руки. После того, как поклонники высмеяли ее за желтое платье, сравнив его с "мятым желтым парашютом", телеведущая решила показать очередной наряд.

Вика Боня в последние годы не пропускает ни одной премьеры Каннского фестиваля. Телеведущая приезжает на Лазурный берег на других посмотреть и себя показать. "Буду делиться с вами всеми фото и видео, которые я не успела еще запостить с Канского кинофестиваля. Как вам это платье?", - обратилась Виктория Боня к подписчикам своего блога.

39-летняя модель разместила видео, на котором идет к выходу из отеля, где ее ожидают фотографы. Для выхода в свет она выбрала платье в пол с открытой спиной и длинным шлейфом. На Вике нет белья, а от ее наряда можно ослепнуть. Расшитое золотыми пайетками платье сверкало, как июльское солнце в зените.

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Виктория Боня в платье принцессы
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Боня продефилировала с гордо поднятой головой. Именно так ходят принцессы. Выйдя на улицу, она стала позировать фотографам.

Подписчики звезды "Дома-2" пришли в восторг от своей любимицы. Очередной наряд, который она приготовила для Каннского кинофестиваля, пришелся публике по душе. Кто-то обратил внимание на девушку на заднем плане, которая глаз отвести не могла от Виктории. Нашлись и те, кто похвалил Боню за усердие: "Молодец добилась своего, любым способом и путем. Вика ты пинок многим".

Фоловеры пришли к единому мнению, что в этом платье модель точно принцесса. Впрочем, нашлись и те, кто назвал ее королевой и даже Клеопатрой.

"Viva la Diva. Viva Victoria. Cleopatra!", "Точно платье принцессы", "Огонь просто", "Невероятное. Тоже захотелось Золушкой побыть в таком", " Принцесса, вот это действительно красивое платье", " Боня как брильянт", "Вот это грация! Вы львиная красотка!", "Фигура отличная, спина красивая, ноги идеальные. Это ж какая работа над собой", "Вика из сказки", - льют елей поклонники.

Стоит отметить, что прежняя попытка побыть принцессой обернулась для Бони полным провалом. Два дня назад Виктория решила сфотографироваться в образе диснеевской принцессы и нарядилась в желтое платье с пышной юбкой. Однако поклонникам платье не понравилось, они назвали платье "мятым желтым парашютом".

Потерпев фиаско с платьем, Виктория покинула Канны и вместе с дочкой Анджелиной перебазировалась в Монако. Теледива успела посетить шестой этап Формулы-1. Победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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