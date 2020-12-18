«Будем показывать сериалы и стендап»: ТНТ закрывает «Дом-2»

На телеканале ТНТ с сожалением и ностальгией провожают проект «Дом-2», который длился 16 лет Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Слухи о том, что на «Доме-2» не все ладно, ходили давно. Да какие слухи — факты: рейтинги падают, участникам платят все меньше и меньше (строящие любовь парни и девушки получали зарплату).

И вот теперь это официально.

«Последний, двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым Годом – 30 декабря в 22.00, - объявил гендиректор ТНТ Роман Петренко. - Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем «Дом-2».

Причины закрытия шоу очевидны: за 16 лет проект потерял актуальность.

«Телевизионное пространство сильно изменилось – в стране появились больше четырех сотен телеканалов, - напомнил Петренко. - Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти».

В 2021 году в привычное время — в 23.00, вместо «Дома-2» будут выходить сразу пять новых программ в жанре стендап.

Первый выпуск шоу вышел в 2004 году. Изначально там действительно строили дом — оттуда и название.

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