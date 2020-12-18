Герои без историй и низкие рейтинги: настоящие причины закрытия «Дома-2»

Главные старожилы «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Ольга Бузова и Ксения Бородина – экс-ведущие «Дома-2». Если для занятой во всех возможных сферах шоу-бизнеса Ольги Бузовой потеря этой работы не обернется серьезными проблемами, то Ксении Бородиной остается лишь мечтать о новом проекте на канале. Бородина ведет еженедельную «Перезагрузку», но этого звезде с такими аппетитами мало – интерес 16 миллионов подписчиков-кормильцев в инстаграме, надо поддерживать регулярными телеэфирами. Бородина любила вставлять для красного словца, что «Дом-2» смотрят чуть ли не 20 миллионов человек. Мечтать не вредно! Мы присмотрелись к цифрам телерейтингов и поговорили с героями проекта.

Старожил и экс-участник «Дома-2», который часто бывал на съемках «дочек» проекта Рустам Солнцев рассказал kp.ru: «Мы узнали еще вчера эту новость - поржали. Для меня это вполне ожидаемо – все к этому и шло. Я приходил на съемки, сидел два часа и наблюдал: за полумертвыми участниками, двумя шоуменками-ведущими Бородиной и Бузовой, которые пучили глаза и что-то там кричали. Цирк творился необъяснимый. Эта «лошадь» давно умерла. Когда я уходил с «Дома-2» доля телесмотрения была больше 20%. А сейчас какая? В три раза ниже!»

Реакция Ольги Бузовой на новость о закрытии проекта.

Рассказал Рустам и о героях, которые давно «уже не те»: «Участники не отвечают душевным потребностям публики, которая могла бы это смотреть. Люди стали не важны, раньше все было иначе - выбирали личностей, хотя они приходили в дешевых башмаках. Нищеброд Май Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируют из пустых проходимцев. Хоть одного фамилию назовешь? Нет! Естественно, что они завалили долю телесмотрения. Поэтому и стали в какой-то момент звать старых участников».

Так что же у «Дома-2» с долей телесмотрения? Мы проанализировали цифры. Данные исследовательской компании Mediascope по целевой аудитории телеканала 14 - 44 лет. Так в 2014 году один выпуск «Дома-2» смотрели 13,9 % телезрителей, включивших в это время телевизор (так называемая доля аудитории). Год назад в 2019 году эта доля была уже 9,6%. А теперь цифры еще ниже. В первой десятки самых популярных программ ТНТ «Дома-2» давно нет – там сериалы, юмористические передачи, «Битва экстрасенсов» и «Танцы». Проект стал неинтересен – у молодежи другие интересы, а сценарная схема проекта осталась прежней. Шоу перестало отвечать требованиям аудитории. Справедливости ради заметим, что «упал» не только «Дом-2», среднесуточная доля канала также снижается. Люди стали меньше смотреть телевизор.

Если «Comedy Woman» год назад приостановили, и малая надежда на возвращение в эфир обновленного комедийного шоу все же есть. То у «Дома-2» шансов на возрождение нет. Как рассказали kp.ru сотрудники проекта – они остаются без работы. Сегодня вечером идут съемки того самого последнего выпуска «Дома-2» с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, которые пришли в шоу 16 лет назад. Этот двухчасовой финал шоу покажут 30 декабря в 22 часа. Конечно, узнав такую сногсшибательную новость, сотрудники проекта были ошарашены – но морально готовы еще с осени. Несмотря на то, что было время осознать перемены – на площадке ведущие сегодня сдерживают слезы с трудом.

Ксюша и Оля вместе 16 лет. Бузова так отреагировала на закрытие шоу: «С уходом «Дома-2» тв уже не будет прежним». Фото: Кадр видео

Первые сокращения на проекте прошли еще осенью, тогда закрыли одну из площадок. Безусловно проект приносил рекламные деньги, но было много и расходов на поддержание его жизнедеятельности, зарплату команде и участникам…. В эпоху первенства YouTube у молодых зрителей легендарный «Дом-2» стал затратным (людской ресурс и деньги) пережитком прошлого. К тому же, с низкими рейтингами телесмотрения. Жаль, что высокие цифры телесмотрения «Битвы экстрасенсов» практически не оставляют шансов на то, что прикроют и ее.

Официальные причины финала теледолгожителя озвучены в пресс-релизе. Директор ТНТ Роман Петренко говорит: «За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось – в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи: самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти…»

Пока Ольга Бузова на съемках «Дома-2» - в stories инстаграма она выставила черный квадрат со словами: «Простите, что меня сегодня так мало…» Оля провожает в последний путь проект, который сделал ее звездой. Бузова так отреагировала так на закрытие шоу: «Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу…»

А придумал «Дом-2» в начале 21 века Валерий Комиссаров. Недавно он рассуждал: «Когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было так. Оскорбил женщину - наказание, драка - наказание... Я никого не осуждаю, если это есть, значит это нужно...» А теперь и это никому не нужно.

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