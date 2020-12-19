«Битва за Москву»: Дочь и внучка советского актера Николая Крючкова вступили в борьбу за трехкомнатную квартиру возле Арбата

Николай Афанасьевич Крючков Фото: кадр из фильма

Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии и звезда советских фильмов «Небесный тихоход», «Битва за Москву», «Баллада о солдате» и многих других Николай Афанасьевич Крючков и предположить не мог, что после его кончины в 1994 году близкие родственники развернут войну за жилье в столице, которое оставил актер. Но этого стоило ожидать. Знаменитый артист был четырежды женат — у него осталось трое детей.

Сын Борис от первого брака со звездой советского экрана Марией Пастуховой. Сын Николай от другой актрисы — Аллы Парфаньяк. И дочь Эльвира от последнего брака с Лидией Крючковой, с которой актер прожил 32 года до самой смерти.

Николай Крючков и Лидия Крючкова

Они познакомились на съемках фильма «Капроновые сети» в украинском городе Канев в 1963 году. Лидия работала на картине помощником режиссера. Сначала они жили друг у друга — то в ее комнате, то в его однушке. Отдельную квартиру — «крошечную и мрачную», по воспоминаниям его последней жены — Крючкову выделили московские власти. После того, как он развелся с Аллой Парфаньяк в 1957 году и жил в коммуналке (будучи звездой фильмов «Трактористы», «Небесный тихоход», «Сталинградская битва»!).

Эльвира Крючкова

В эту маленькую однушку и принесли их дочь Эльвиру, родившуюся в законном браке. Пара поменяла однушку и комнату на 36-метровую двухкомнатную квартиру — и стала жить там. А потом в конце 60-х в преддверии 60-летия Николая Крючкова к главе исполкома Моссовета пришла делегация деятелей культуры, чтобы попросить о расширении жилплощади за актера, который никогда не обращался к властям. Тогдашний глава Московского городского совета Владимир Промыслов распорядился выделить семье артиста достойное жилье — так появилась трехкомнатная квартира в Сивцевом Вражке (переулок недалеко от Арбата), в которую заехали Николай Афанасьевич, Лидия Николаевна и их дочь Эльвира. Советский актер радовался, что у него с супругой теперь будет отдельная спальня, у дочери — собственная комната, и еще останется площадь под рабочий кабинет.

Актера не стало 16 лет назад, его последней жене сейчас 89 лет. И она, по словам дочери, пребывает не в самом лучшем состоянии ума.

— У нее Паркинсон, астма, — говорит дочь Николая Крючкова. — Вторая группа инвалидности. Она со мной отказывалась возвращаться в квартиру, поэтому пришлось вызвать полицию. Живем мы скромно. На пенсию и мою зарплату. Режиссер Никита Михалков нам помогает. Мы на него молимся. Он нас не бросает. Она почти все время лежит. И говорит, что ее все врачи обманывают. Ей, конечно, хочется быть молодой, но возраст не обманешь.

Лидия Крючкова

Вышло так, что Эльвира Николаевна была единственным первоочередным претендентом на квартиру, потому что со старшим сыном Борисом они перестали общаться очень давно. Средний сын Николай уехал за границу (жил в Голландии и Германии) и даже не приезжал на похороны отца. «Они нас не тревожат», — вспоминала Эльвира Крючкова.

Но теперь выяснилось, что на ту самую трешку, выданную орденоносцу Крючкову за заслуги в области кино Моссоветом, претендует и дочь Эльвиры Николаевны — Екатерина Александрова, выпускница МГИМО и дочь хоккеиста Бориса Александрова, уехавшая в свое время жить в Париж, у которой тоже есть собственная дочь — Анфиса (23 года).

Екатерина Александрова с дедом.

Внучка подросла и теперь тоже хочет долю в дорогостоящей квартире в центре Москвы. Телеканал РЕН сообщил, что Эльвира Николаевна и Екатерина Борисовна обратились в полицию со встречными заявлениями друга на другу. Мол, внучка актера тоже хочет зарегистрироваться в дедушкином жилье. Чтобы потом претендовать на долю.

Екатерина Александрова

На настоящий момент трехкомнатная квартира в переулке Сивцев Вражек стоит от 26 миллионов рублей до плюс бесконечности. Так что процесс, очевидно, затянется надолго.