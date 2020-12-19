Мальчик Саша из Тулы загадал желание встретиться с настоящей пандой - мечту исполнил президент РФ Владимир Путин

Мальчик Саша из Тулы обнял панду, но плюшевую. Так безопаснее. Фото предоставлено пресс-службой акции «Мы вместе».

Немного волшебства в конце этого непростого года.

Каждый год в декабре у нас в России проводится акция «Ёлка желаний». Добрая, новогодняя, для детей. Причем имеющих тяжёлые заболевания. Надо лишь поделиться с организаторами своей заветной мечтой, поверить всем сердцем в её исполнение и ждать.

Именно так поступил и 10-летний Саша Колясников, страдающий сахарным диабетом первого типа. Мальчик написал, что очень хочет подружиться с настоящей пандой. А если получится, то и обнять это замечательное животное.

Традиционно - уже третий год подряд - к акции присоединился Владимир Путин. И 5 декабря в рамках онлайн-марафона «Мы вместе» и празднования Дня добровольца России глава государства выбрал счастливчиков. Среди них оказался и Саша, живущий в Тульской области.

Несмотря на диагноз, мальчик ведет полноценный образ жизни. Ходит в компьютерную академию. И очень любит животных. Вероятно, пример отца сыграл решающую роль. Ведь он у Саши волонтер. Спасает собак, в основном породы алабай.

Как рассказали «Комсомолке» в столичном зоопарке, школьник очень волновался перед поездкой, в Москве ни разу ещё не был. И вдруг сразу к панде, да еще с легкой руки президента - и в сопровождении журналистов. Тут и взрослый занервничает.

10-летнего Александра Колясникова привезли в Московский зоопарк и познакомили с Жуи. Фото предоставлено пресс-службой акции «Мы вместе».

В итоге другом Саши Колясникова стал четырехлетний самец большой панды по кличке Жуи.

- В апреле прошлого года он вместе с самкой, которую зовут Диндин, прилетел из китайского города Чэнду и поселился в Московском зоопарке, - сообщили «КП» в пресс-службе акции «Мы вместе». - Здесь к Жуи относятся как к самому важному заграничному гостю: его каждый день взвешивают, берут кровь на анализ, прослушивают фонендоскопом. Еще Жуи умеет рисовать. И сегодня он вместе с Сашей разрисовывал футболку, которую вручили мальчику в качестве подарка на память. Первые мазки кистью Саша сделал сам, затем кисть передали пушистому художнику, который и закончил картину.

Панда по кличке Жуи вместе с Сашей разрисовывал футболку, которую вручили мальчику в качестве подарка на память. Фото предоставлено пресс-службой акции «Мы вместе».

На этом чудеса не закончились.

После того, как Саша познакомился с пандой и посмотрел на условия его содержания, мальчику позвонил Президент и спросил, как всё прошло. Мальчик сказал, что замечательно. Зоопарк (вместе с посольством КНР в России) подарил ему сувениры, среди которых и игрушечная плюшевая панда, с которой Саша обнимается на фото (не путать с настоящей!).

У корреспондентов возник вопрос, с чего вдруг такое желание вообще возникло - обнять панду. За сына ответила его мама Елена Лаврова:

- У нас в семье есть ритуал: начинать каждое утро с обнимашек. И, несмотря на непростое время, надо верить, что мечты сбываются. У нас Новый год уже случился