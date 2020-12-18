Дмитрий Песков: О бункере Путина, нагоняях чиновникам и сказкам для президентских внуков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И тогда он сам достал жалобу...

- ...Дмитрий Сергеевич, как президент оценил прошедшую пресс-конференцию, 16-ю по счету?

- Ну, скорее позитивно. С точки зрения того объема вопросов, которые ему удалось выслушать. По охвату тем пресс-конференция была содержательной.

- А были ли темы, на которые президент хотел высказаться, а вопрос так и не прозвучал?

- Помните, он сам достал обращение одного из граждан по газификации? «Вот я жду-жду, когда мне зададут этот вопрос, а мне никто не задает». И тогда он по своему обыкновению просто взял быка за рога.

По газификации вопросов много. Там проблема очень понятная. Газ есть, его много. Просто если в 50 метрах от вашего дома труба, очень дорого эти последние 50 метров провести и подключить к самому дому. И вот на это граждане жалуются. Но сейчас активно идет подписание соглашений между Газпромом и регионами, будет быстрее идти газификация.

Президент Владимир Путин в своем рабочем кабинете в Ново-Огарево. Фото: REUTERS

...Чьи «уши торчат»?

- Когда пару дней назад вы комментировали целую волну вбросов по личной жизни президента, вы сказали: «Мы знаем, кто за этим стоит, чьи уши торчат». Можете сейчас пояснить - чьи же это уши?

- Ну, смотрите. Ведь там прямо в полный рост торчат уши специальных служб. Я не буду называть страны... Конечно, в основном речь идет о спецслужбах некоторых государств.

- В СМИ громко и загадочно звучит «бункер Путина». Вы в нем были? Как он выглядит, на самом деле? откуда вообще взялось такое выражение? Такой миф.

- Это вот анонимы, которым главное – что-то критиковать - придумывают такие небылицы. Никаких бункеров в Ново-Огареве нет! И ни один глава государства, тем более, такой активный, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это все полная ерунда.

- Президент сказал, что только в среду вы ему рассказали про «расследование» Bellingcat, про «отравление» Навального. Почему два дня не докладывали? Ведь «расследование» вышло в понедельник.

- А как вы думаете, что важнее для Путина: Bellingcat или цены на продукты питания для россиян, по которым в те дни пошла работа?

- Конечно, наши проблемы. Цены. Это очевидно.

- Ну, вот. Поэтому если бы в эти дни я вот с этой ерундой полез бы или кто-то еще, естественно, президент бы сказал все, что положено говорить в такие моменты.

- А что положено говорить? Скажите.

- Не могу. Мы с вами в прямом эфире.

- А скажите, Путин сам интернетом пользуется или нет? Откройте тайну.

- Пользуется. То есть, я не знаю, насколько он, что называется продвинутый user (пользователь, - ред.), но он смотрит интернет. Конечно.

- То есть, по идее, все эти расследования, ссылки на отравителей он, по идее, мог бы и сам в сети увидеть?

- Возможно. Но у него, понимаете, времени не так много, смартфона у него нет...

Почему он никого не наказывает?

- Вообще президент почему-то никого не наказывает. Вот был один период, он тому выговор, там резко что-то сказал, ручку бросил. Сейчас почему-то он такой уравновешенный, более спокойный. Пообещал, что никого из министров увольнять не будут в ближайшее время. Чем это объяснить?

- Первое. Уравновешенность – это одно, президент, действительно, уравновешен. Но если говорить о жесткости в рабочем режиме, то этой жесткости иногда хоть отбавляй. Вы буквально неделю тому назад видели изнанку, закрытую часть (совещания с правительство. - ред.).

- Да!

- Да. Ее показали. Как раз, по теме роста цен. И вы видели, насколько президент может быть жестким. Это не то, что он кого-то критикует конкретно из правительства. Он в сложных ситуациях может быть одинаково жестким и с работниками своей администрации, и других ведомств.

Второе. Что касается увольнений, знаете, это любимый вопрос журналистов. Вот что-то произошло, что-то не так: «А скажите, когда кого-то уволят?» Я просто хочу вам напомнить, что сам Путин неоднократно говорил: «Кого-то уволить – это самое легкое. А организовать работу так, чтобы она велась профессионально и с максимальной отдачей, это гораздо сложнее».

В 2020 году ежегодная итоговая пресс-конференция президента прошла в особом режиме по причине пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда Владимир Владимирович прививаться будет?

- Путин на пресс-конференции сказал, что не поставил прививку, так как вакцина для людей старше 65 лет еще не готова. Неужели наши передовые умы не могут создать прививку для первого лица государства?

- Слушайте, первое лицо государства пользуется теми же прививками и теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного (даже если это глава государства) делать не будет. А что касается вакцины, то пока точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет еще нет, они только скоро появятся. Именно об этом говорил президент.

А что касается наших гениальных умов, то они себя проявили, они сделали первыми в мире прививку, быстро ее обкатали. И мы видим - уже начинается вакцинация в масштабах всей страны.

- И ещё - прикладной вопрос. Нет единого мнения: нужно ли прививаться от ковида тем, кто уже переболел? Вот вы переболели. Ваша семья переболела. Вы будете прививаться или нет?

- Знаете, мы делали анализ, который показал у нас очень высокий по-прежнему уровень антител. Исходя из этого мы пришли к выводу, что имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься для того, чтобы у тебя иммунитет возник. У меня пока иммунитет на максимуме, то есть, мне просто нет смысла вакцинироваться.

2020-й - год тяжелый...

- А как ваша жизнь в этом году изменилась?

- Ой, слушайте, на самом деле, конечно, год этот тяжелый очень. Он и для страны в целом тяжелый, и для всего мира, и для каждого гражданина, каждой семьи. И в этом году, конечно, мы все вышли из зоны комфорта. И в плане образования дистанционного. И в плане режима изоляции. Мы в Москве столкнулись с необходимостью регистрации каждой поездки, номерных знаков. Это, конечно, вызов.

Мы в нашей семье переболели коронавирусом. Это тоже событие, которое запоминается. Но в то же время было больше общения с семьей. И это очень здорово. И благодаря этому удалось компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут.

Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать чем они живут.

* * *

...Этот год уйдет. Но мы с себя не стряхнем всю эту пыль и не заживем как раньше. Этого не будет. Нам надо это чувство мобилизованности в себе сохранять. И каждый должен заботиться о себе, о своих ближних. Тогда мы будем заботиться и о нашей стране.

КСТАТИ

Гамов - Пескову: ...А какой он теперь дедушка?

- Дмитрий Сергеевич! Вот я однажды у Владимира Владимировича спрашивал по поводу внуков. И он сказал, что - да, я не очень хороший дедушка, редко игрушки покупаю для внуков, редко общаюсь с ними... А вот теперь, судя по тому, что на пресс-конференции Путин рассказал, что он Маршака внукам читает, он исправляется? Вы хоть раз наблюдали за этим? Как это все происходит? Он сидит на диване, очки, может, внуки рядом?

- Нет, послушайте, я чиновник. Я – госслужащий. И это никак не входит в мои обязанности. И, конечно, личная семейная жизнь Путина касается только самого Путина. И только тех, кто является его родными и близкими.

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