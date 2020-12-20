При длительных авиаперелетах заразиться коронавирусом почти невозможно

Все дело в термической дезинфекции, снижающей количество коронавируса на поверхностях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Соединенных Штатах группа ученых и представителей авиакомпаний провели исследование, в результате которого выяснили, что в самолетах, типа Boeing при перелетах длительностью более трех часов заразиться COVID-19 почти невозможно.

Все дело в термической дезинфекции, снижающей количество коронавируса на поверхностях.

- Это один из старейших способов уничтожения болезнетворных микроорганизмов, - комментируют исследование американские ученые. - Он используется микробиологами в нашей лаборатории каждый день. А в системах циркуляции воздуха в кабинах большинства последних моделей самолетов термическая дезинфекция (проще говоря, прогрев воздуха до высоких температур) при длительных перелетах предусмотрена.

Чтобы проверить выживаемость COVID-19 в самолетах, ученые провели исследование в кабине пилотов. И получилось, что при температуре +40 градусов по Цельсию присутствие коронавируса начало резко сокращаться. А при температуре 49 градусов вирус исчез на 99,9%.

Представители авиакомпаний этой новости, конечно же, порадовались. Согласно исследованию получается, что при длительных перелетах пассажиры могут чувствовать себя в полной безопасности. По сути, даже, если на борту будет заболевший COVID-19 человек, то он не сможет стать переносчиком заразы.

- Шансы заразиться коронавирусом в самолете с инфицированными пассажирами при соблюдении надлежащих мер предосторожности, относительно невелики, - говорят представители Boeing. – Надеемся, что эта информация поможет нам скорректировать дальнейшую работу.

Авиакомпании вошли в число отраслей, наиболее сильно пострадавших от последствий пандемии.

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