Повторно заразиться коронавирусом могут даже недавно переболевшие

В новом документальном телефильме рассказали о вакцинации и силе иммунитета прости коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В фильме «Опасный вирус. Первый год» телеведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде расспросила главных экспертов в сфере здравоохранения и медицины о перспективах масштабной вакцинации, направленной на борьбу с ковидом, а также о том нужно ли прививаться переболевшим, и возможно ли повторное заражение.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что от коронавируса планируется привить 60 % взрослого населения, подчеркнув, что «производственные мощности в состоянии покрыть потребности нашей страны».

Также Министр здравоохранения подтвердил, что в России есть отдельные случаи повторного заражения коронавирусом и «сегодня проводятся ряд исследований, касаемых и качества, и длительности иммунитета».

Отвечая на вопрос о том, нужно ли прививаться переболевшим, глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что на сегодняшний день, как правило, перед прививкой проводится исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, «конечно, прививаться не следует».

Генеральный директор научного Центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что никто не защищен от повторного заражения и даже переболевшие, которые имеют очень высокие титры вирусспецифических антител, при контакте с инфицированным с высокой вирусной нагрузкой, могут вновь заразиться вирусом.

Также он отметил, что у ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, но у большинства переболевших иммунитет снижается. И спустя 6, максимум 10 месяцев будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета.