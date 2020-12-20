Игорь Дивеев: Левандовский заслужил, но я поклонник Роналду. А у нас лучший Дзюба, его не сдвинуть

Игорь Дивеев (слева) и его первый тренер Валентин Климов Фото: Кирилл СЕРОВ

Для Игоря Дивеева этот сезон стал знаменательным в его еще короткой спортивной карьере. 21-летний защитник, начинавший свою кареру в Уфе, в 2020 году стал игроком основы ЦСКА, забил первые мячи в Кубке и чемпионате России, вместе с «молодежкой» попал на Евро-2021, а осенью уже сыграл два матча за главную сборную России. В результате Дивеев был признан лучшим молодым футболистом России и получил приз «Первая пятерка», учрежденный Детской футбольной лигой. Мы тоже поздравили его.

«Марио называет меня Дивей»

- Игорь, буквально три дня назад мы вручали смокинг «Футбольного джентльмена года» от «КП» вашему партнеру по защите Марио Фернандесу. Очень приятный и скромный парень. Как вы общаетесь, ведь он не очень хорошо говорит по-русски?

- Зато прекрасно все понимает.

- Как он вас называет?

- Дивей.

- А вы его?

- Марио.

- Марио авторитет для вас?

- Конечно.

- Подсказывает?

- Подсказывает, иногда бывает.

- Вы знаете, что он сейчас женится в Бразилии? (Свадьба прошла в субботу, уже после нашего разговора с Дивеевым).

- Да, уже улетел.

- Он нам рассказывал, что на свадьбу пригласил 300 гостей, а там в Бразилии ввели жесткий карантин. Сказал, что свадьбы не будет, только распишемся и отметим в кругу семьи. Невеста в слезах…

- Нет, я не знал об этом. Обязательно поздравлю его в WhatsApp, или в Инстаграм напишу, - говорит Игорь Дивеев, которого теперь называют самым завидным женихом Москвы.

Дедовщины в ЦСКА нет

- В ЦСКА сейчас сложилась интересная ситуация. Это самая молодая команда, где есть и «старики» вроде Игоря Акинфеева. А дедовщина у вас есть?

- Нет. У нас очень хороший коллектив. Раньше, говорили, бывало, в 90-е – Василий Березуцкий рассказывал. А сейчас у нас в команде отличная атмосфера, друг с другом общаемся, как родные.

- Вася Березуцкий вас курирует?

- Да, Вася нам рассказывает, что было раньше, как сейчас по-другому. Он нам как тренер подсказывает….

- Он защитников тренирует?

- Он всем подсказывает. Он игравший человек, с большим опытом. Он за свою карьеру провел 560 игр, он все видит. Ты его слушаешь и не всегда соглашаешься. Иногда, особенно после поражения, сложно воспринимать информацию. А потом приходишь, анализируешь, что он тебе сказал, и понимаешь, что он был прав. И ты понимаешь, что надо изменить.

- А Акинфеева слушаете?

- Ну да, и Игорь тоже подсказывает, в основном по игре.

«Приняли в сборной хорошо»

- Матчи, какие-то моменты вам снятся?

- Да нет. Засыпать тяжело после игры. Весь на эмоциях.

- В этом году вы играли и за молодежную, и за национальную сборную России. Большая разница?

- Конечно, пацаны и мужики – это совсем разный футбол. Скорости в футболе у национальной сборной совсем другие.

- Молодежка медленнее играет?

- Не то, что молодежка, а вообще все молодежные команды медленнее играют. А так – все одинаково.

- У вас рост, по-моему, 193 см. И вы там далеко не самый высокий. Все нападающие -Дзюба, Соболев, Комличенко – все выше вас, получается.

- Наверное. Ну, Дзюба точно выше. Соболь… (Игорь прикидывает рост) - да, тоже. И Комличенко выше… Получается, что ставка на больших нападающих.

- В чемпионате вы против всех играли? Против кого сложней всего играть?

- Дзюбы. Его сложнее всего держать, с Дзюбой тяжело бороться.

- Тактика, опыт?

- В плане единоборства. Если верховые единоборства, он тебе не дает выиграть. Он очень хорошо стоит на ногах. Ты не можешь его сдвинуть… Стоит, как будто у него ноги в цементе.

- А с кем-то из ребят из первой сборной из других клубов поближе познакомились?

- Со всеми.

- Приняли вас хорошо?

- Да… Мы со всеми играем, со всеми виделись.

- Одно дело играть против них, а другое дело жить одной командой.

- Ну да. Нормально, все ребята помогали.

«Роналду – работяга»

- Вчера награждали лучшего игрока. Вы согласны, что это Роберт Левандовский? Или это по-прежнему Роналду и Месси?

- То, что сделал Левандовский, я считаю, он этого достоин. Хотя я сам поклонник Роналду. Он просто работяга, за это я его уважаю. Для меня это человек, который сам всего достиг, своим трудом и потом.

- Может, на следующий год удастся где-то на поле прикрыть Левандовски или Роналду?

- Может быть, повезет.

- Левандовский тоже не маленький (185 см).

- Да, они здоровенькие все.

«Стал много читать»

- На одном из детских фото вы с рыбкой стоите. Вы рыбак?

- Да, я рыбачил раньше. Сейчас уже не получается, нет времени. А раньше у себя в Уфе на выходные, каникулы всегда ездили на рыбалку. (В Уфе живут родители Игоря, которым он, кстати, отправляет большую часть своей зарплаты, - Авт.)

- А где рыбачите?

- У нас там река Белая. Там много всего - лещи, подлещики, сорожка, окунь, все, кроме форели.

- На Новый год вы домой поедете?

- Да, первый сбор в январе. 16-17-го. Но зимой я вообще не любитель рыбачить.

- А еще есть какое-то хобби?

- Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели…

- Играть в Английской премьер-лиге?

- Ну да.

«Сотрясение – это фигня»

- Игорь, в матче за сборную вы получили травму после того, как столкнулись головой?

- Да, было небольшое сотрясение.

- Но не слишком ли рано вы вернулись на поле, прошло ведь меньше месяца?

- Я просто сказал: «Я могу». Я понимал, что будет, если я скажу, что не могу. Если бы мне было плохо, я бы, наверное, не играл. А я знал, что у меня все нормально, я же знаю свои чувства, у меня уже было сотрясение. А это было небольшое сотрясение - фигня.

- Вам говорили, что у вас приятный тембр голоса….

- Басистый?

- Да. Вы никогда матчи не комментировали?

- Нет, я комментировать не люблю, я лучше помолчу. Комментировать в игре?

- Нет, на телевидении. У вас получится…

- Нет, это не мое, я не любитель.