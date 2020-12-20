"Можно вдохнуть полной грудью": Как я привился от коронавируса "Спутником V"

Журналист «КП» Сергей Пономарев записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывали первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Фото: Личный архив героя публикации

Окончание. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.

И НИКАКОЙ АЛЛЕРГИИ!

Спустя 21 день после введения второго компонента вакцины опять сдал кровь на анализ: в институте Гамалеи, изучив этот мой биоматериал, проверят, как идет выработка иммунитета на клеточном уровне. То есть как формируются Т-лимфоциты, которые и являются главным рубежом обороны, опознавая врага и вырабатывая в случае вирусной атаки антитела.

Это завершающая часть исследования "Спутника-V" в трех группах волонтеров (моя по счету вторая) из 110 человек от 61 года до 82 лет. Позади у меня 2 короткие госпитализации для прививки – на 5 дней и 3 суток, 9 (девять) мазков на ПЦР - все отрицательные, четыре анализа мочи - результаты в норме, 8 (восемь) заборов крови из вены, несколько ЭКГ и бесчисленное число измерений температуры, сатурации и артериального давления. А впереди еще 140 дней дистанционного наблюдения, когда тебя могут вызвать для дополнительных исследований в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). Мало ли что...

Но сейчас главное - результат последнего кровоотсоса. Жду его с нетерпением, потому что именно он должен показать эффективность моей личной прививки.

Заодно мне выдали результаты двух предыдущих обследований – между первой и второй прививками и через неделю после второй соответственно. Оказалось, что все основные показатели – гематологические, биохимические, гемостаз и аллергические реакции – в полном порядке. Значит, никаких осложнений вакцина мне не дала. А вот уровень Т-лимфоцитов оказался повышенным (см. на фото). По мнению иммунологов, к которым обратился за разъяснениями, такое может быть в двух случаях: или ты болеешь (но у меня нет даже легкой простуды), или же происходит иммунный ответ на прививку на клеточном уровне.

Анализ крови показал впечатляющие результаты. Фото: Личный архив героя публикации

ЕСТЬ АНТИТЕЛА – УРА!

На 24-й день после второй вакцинации опять сдал кровь, уже самостоятельно, чтобы выяснить, как идет формирование антител к коронавирусу и идет ли оно вообще. Результат оказался впечатляющим (см. на фото): концентрация антител IgG – это главный маркер устойчивого иммунитета – должна быть не менее 13 относительных единиц на миллилитр крови (ОЕ/мл), у меня - почти 64.

Но это только начало. Как объяснили специалисты, антитела продолжают вырабатываться и их максимальный уровень будет через месяц-полтора после второй прививки, а то и позже.

Справка об антителах Фото: Личный архив героя публикации

Но в любом случае теперь я могу вздохнуть полной грудью и по крайней мере полтора-два года жить без оглядки. Хотя соблюдать социальную дистанцию, носить маску в общественном транспорте или магазине не перестану и флакончик с антисептиком из кармана не выброшу. Это уже как условный рефлекс у собаки Павлова.

Ну и маленький новогодний подарок – 17 с половиной тысяч рублей как премия за участие в испытаниях. Будет на что отметить их успешное завершение.

Теперь я могу вздохнуть полной грудью и по крайней мере полтора-два года жить без оглядки. Фото: Личный архив героя публикации

А ЧТО У ДРУГИХ?

Кстати, поинтересовался, как дела у других добровольцев. Руководитель института Гамалеи, 69-летний Академик РАН Александр Гинцбург, кстати, сам он привился «Спутником V» еще весной и вдобавок привил всю свою семью, включая очень возрастную тещу, сообщает: во всех трех группах волонтеров 60+ ни один человек ковидом не заболел, все перенесли прививку очень легко. У всех с той или иной интенсивностью формируются антитела. Так что за участившимися в соцсетях и некоторых СМИ наездами на "Спутник-V" я как непосредственный участник испытаний наблюдаю с нарастающим недоумением. Все-таки ожесточенная конкурентная борьба на мировом рынке вакцин проявляется в самых бесчестных способах опорочить российских производителей. Не верьте! Просто вспомните про мой и десятков тысяч других волонтеров-испытателей обнадеживающий опыт.

Уходили добровольцы на ковидную войну

Журналист «КП» Сергей Пономарев записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем его дневник. Часть 1 (подробности)

"Праздник одинокого курортника": дневник испытателя вакцины "Спутник V"

Журналист «КП» Сергей Пономарев записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем его дневник. Часть 2 (подробности)

"Сплошная расслабуха и сладкая житуха": как я испытывал на себе вакцину "Спутник V"

Журналист «КП» Сергей Пономарев записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем его дневник. Часть 3 (подробности)

"На второй укол реакция даже полегче": Как я привился от коронавируса "Спутником V"

Журналист «КП» Сергей Пономарёв записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем его дневник (подробности).