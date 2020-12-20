Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой: актриса расплакалась в загсе

Лиза Арзамасова и Илья Авербух сочетались браком. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В пятницу Илье Авербуху исполнилось 47 лет, а уже сегодня в красивую дату 20.12.2020 он отвел невесту в загс. 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова на регистрации брака была чудо как хороша: невеста выбрала платье нежного серо-голубого оттенка, приталенное, классического кроя, с открытыми плечами. Никакой фаты! Жених отказался от классического костюма в пользу белой футболки, дизайнерского пиджака и бежевых брюк. Лиза в самый ответственный момент вытирала слезы – расчувствовалась. Заплакала Арзамасова аккурат перед тем как ответить регистратору (ну и жениху): «Да!» В сторонке мама актрисы тоже не сдерживала слез. На свадьбе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой были самые близкие люди пары, обошлись без пышного банкета – отметили в узком кругу.

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась без пышных торжеств Фото: Кадр видео

«Маршрут построен!» - эти слова из навигатора наложились на видеоролик с регистрации. И именно эти слова выбрала Арзамасова девизом супружеской жизни. Маршрут был заложен давно – когда звезду «Папиных дочек» пригласили кататься на шоу продюсера, хореографа и тренера Ильи Авербуха. Тогда завязалось знакомство, которое почти три года назад переросло в отношения. Разглядел Авербух свою Лизу благодаря многочисленным гастролям, спектаклям с ледовым шоу. Арзамасова последний год очень востребована: молодую актрису снимают в сериалах, она много играет в театре, посещает кинофестивали.

Илья Авербух – владелец ледовой продюсерской компании, школы фигурного катания, тренер, продюсер ледовых и многих других крупных мероприятий всероссийского масштаба. Авербух муж очень обеспеченный. С Лизой живут то в загородном доме, то в столичной квартире. Арзамасова нашла общий язык с сыном Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой – 16-летним Мартином, который четыре года назад переехал к отцу. Живут все вместе душа в душу. Совет да любовь!

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