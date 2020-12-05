Лиза Арзамасова: «Какие бы эпидемии не бушевали, главное - любовь»

Актриса Елизавета Арзамасова Фото: Борис КУДРЯВОВ

На Большой сцене МХАТ им. Горького вышел спектакль «Нюрнбергский вальс». Спектакль поставлен по пьесе писателя, драматурга Александра Звягинцева. В центре сюжета – события 75-летней давности. Международный военный трибунал над нацистскими преступниками.

Но пересказывать историческую хронику было бы слишком просто для театра. «Нюрнбергский вальс» соединяет историческую и любовную линию.

Главные герои: русская аристократка-эмигрантка и советский разведчик. Они работают на процессе в составе двух групп переводчиков: он – из Советского Союза, она – из Франции. Для обоих русский язык родной, но они - представители «красной» и «белой» России. По ходу пьесы проходят все стадии отношений – от взаимной неприязни к едва заметной симпатии, а затем к глубокому, сильному чувству, понимая при этом, что их любовь невозможна. Существуют политические силы, которые не допустят их брак.

Влюбленную пару Дениса и Ирину играют Анатолий Руденко и Елизавета Арзамасова.

После первых показов мы задали несколько вопросов актрисе.

- Лиза, как вы для себя определили суть этого спектакля?

- Любое глобальное событие, например, такое как Нюрнбергский процесс, оказывает колоссальное влияние на судьбы людей. Но только через личные истории и переживания героев мы можем острее почувствовать и дух времени, и мировые события. Глобальное воспринимается через личное.

- Расскажите про свою героиню?

- Она - трогательная, романтичная, немного экзальтированная девушка из семьи русских эмигрантов, уехавших после революции из России в Париж. Дворянские корни и воспитание в эмиграции не стали преградой в любви: она полюбила офицера из Советской России. Они не могут быть вместе, но в финале пьесы даётся надежда, что у этих двоих всё может сложиться, что мир обязательно изменится к лучшему, и они смогут быть вместе, потому что какие бы войны и эпидемии в мире не бушевали, главной остаётся любовь... Только она может всё изменить. И сильнее этого чувства не может быть ничего.

- В детстве вы играли в мюзиклах, выступали в музыкальных театрах. Почему не продолжили работать в этом направлении?

- У меня никогда не было определенной жанровой направленности. И к музыкальным спектаклям никогда специально не готовилась, ни вокалом, ни танцами всерьез не занималась. Просто, так вышло, что мой первый спектакль на большой сцене был - мюзикл. Тогда мне было 8 лет. Когда в 16 лет снова пришло предложение об участии в мюзикле «Звуки музыки», с радостью согласилась. Если ещё будет что-то в этом роде, с интересом поучаствую.

- Что еще интересного происходит в вашей творческой жизни?

- Как всегда многое. Приступаю к репетиции нового спектакля, но о нем расскажу позже. Озвучиваю отснятый осенью материал, готовлю большой новогодний онлайн концерт для подопечных фонда «Старость в радость», попечителем которого являюсь.

- Приходил ли Илья Авербух к вам на премьеру во МХАТ?

- Конечно, на премьере он был. Очень меня поддерживал.

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