Сколько жизней унес коронавирус в России

Мы видим, что вирус оказался опаснее, чем предполагалось изначально. COVID-19 влияет на многие системы организма и значительно ухудшает течение хронических заболеваний Фото: Олег ЗОЛОТО

Подводя итоги уходящего года, демографы всегда оценивают, как он отразился на главных показателях: рождаемости и смертности жителей страны. Что касается первого, то недавно обнародованные Росстатом цифры говорят о спаде: за прошедшие 10 месяцев 2020-го на свет появилось на 57 163 младенца меньше, чем за тот же период 2019-го года. А вот смертность выросла. За те же 10 месяцев, с января по октябрь этого года, ушло из жизни на 151 191 человека больше, чем к прошлогоднему октябрю.

ЦИФРЫ

- 1 661 372 человека - количество умерших в России с января по октябрь 2020 года.

- 1 510 181 человек - смертность за тот же период 2019 года.

По данным Росстата.

Казалось бы: очевидно, что главной причиной дополнительной, или, как говорят демографы, избыточной смертности стала новая коронавирусная инфекция. Однако в соцсетях, других интернет-сообществах и на домашних кухнях не кончаются споры. Не получилось ли так, что борьба с эпидемией принесла больше вреда и забрала больше жизней, чем сама болезнь? Об этом мы поговорили с демографом, кандидатом исторических наук, председателем правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарьей Халтуриной.

РИСКИ ВЫСОКИЕ И ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

- К сожалению, по итогам 2020 года в нашей стране ожидается значительный прирост смертности, порядка 300 тысяч человек, - говорит эксперт. - Мы видим, что вирус оказался опаснее, чем предполагалось изначально. COVID-19 влияет на многие системы организма и значительно ухудшает течение хронических заболеваний. Исследования показывают повышение рисков смерти не только в ходе болезни, но и после выписки из больницы.

- Подождите, но к октябрю прирост смертности в нашей стране составил чуть больше 150 тысяч человек. Если до конца года прогнозируется 300 тысяч, то, получается, что всего за два месяца, ноябрь и декабрь, погибнет столько же людей, сколько за предыдущие 10 месяцев?!

- Увы, на эти месяцы приходится пик заболеваемости, какого мы не видели во время весенней волны ковида. Если тогда максимальные показатели количества зараженных были в районе 11 тысяч человек в сутки, то сейчас они держатся на уровне 27 - 28 тысяч. Чем больше больных, тем выше количество умирающих от коронавируса.

Эксперт по общественному здравоохранению Дарья Халтурина

УБИВАЕТ ЭПИДЕМИЯ ИЛИ БОРЬБА С НЕЙ?

- Дарья, сейчас можно услышать, что борьба с эпидемией унесла едва ли не больше жизней, чем сам коронавирус...

- Департамент здравоохранения Москвы провел анализ причин роста смертности. Вывод: 92% избыточных смертей в столице — это летальные исходы ковида или у пациентов с ковидом, то есть когда коронавирус был сопутствующей патологией.

- Есть точка зрения, что едва ли не больше, чем от COVID-19, погибло людей из-за других болезней, потому что они не смогли вовремя получить медпомощь. Кто-то не попал на лечение из-за перепрофилирования медцентров под ковид, кто-то сам терпел до последнего, боясь заразиться в больнице.

- Перегрузка системы оказания медпомощи неизбежный спутник любой эпидемии. Чем больше людей заболевает, тем выше нагрузка на здравоохранение и больше коек приходится отводить под инфекционных пациентов. Вместе с тем хочу отметить показательный момент: весной в нашей стране было перепрофилировано под ковид гораздо больше больниц, чем в осеннюю волну. Но смертность ощутимо выше именно сейчас. Это говорит о том, что именно вирус является главной причиной прироста смертности.

ЖИЗНЬ ИЛИ СТРЕСС?

- Еще нередко люди переживают, что можно раньше времени уйти в могилу из-за нескольких месяцев сидения дома на изоляции, стрессов из-за потери работы, переживаний и т.п. Можно ли оценить, какой вклад в повышение смертности вносят такие факторы?

- Исследований на этот счет пока нет. Но такие факторы не приводят к смертельным исходам так быстро. Они могут ухудшать состояние в долгосрочной перспективе. Однако явно, что осенний всплеск летальных исходов это именно следствие ковида, остальные причины играют куда меньшую роль.

В ТЕМУ

Какие факторы могли внести вклад в повышение смертности в 2020-м году

По оценкам экспертов, в той или иной степени на прирост смертности в этом году могли повлиять (по степени убывания влияния):

- коронавирусная инфекция - основная причина добавочной смертности;

- обострение других хронических заболеваний на фоне заражения коронавирусом;

- повышенная нагрузка на систему здравоохранения;

- недостаточно ответственное отношение населения к масочному режиму, дистанцированию и другим санитарно-защитным мерам;

- несвоевременное обращение людей за медпомощью: кто-то боялся заразиться ковидом в больнице, кто-то надеялся, что «само пройдет».

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как объяснить разницу между цифрами Росстата и Оперативного штаба по коронавирусу?

По данным Росстата за 10 месяцев этого года прирост смертности составил 151 191 случай, а статистика Оперштаба по коронавирусу говорит о том, что к 1-му ноября в России было зарегистрировано 28 235 летальных исходов от ковида. Разницу в цифрах эксперты объясняют так:

- во-первых, немалое количество людей умирает от других хронических болезней, которые обострились из-за ковидной инфекции;

- во-вторых, все больший вклад будет вносить отложенная смертность - когда люди выписываются из больниц и через время погибают от осложнений ковида;

- в-третьих, нельзя исключать «человеческий фактор» - частичную недооценку смертности от ковида. В частности, есть предположения, что некоторая доля летальных исходов от коронавируса могла попасть в статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания.

ПРОГНОЗЫ

Что нас ждет дальше

- По прогнозам большинства ученых пик пандемии в мире не пройден, и следующий 2021 год тоже может стать тяжелым. Остановить парад избыточной смертности может только скорейшее начало массовой вакцинации, - считает Дарья Халтурина. - В России уже началась прививочная кампания против коронавируса, и масштабы будут расти. Думаю, в следующем году удастся вакцинировать всех желающих. Поэтому у нас есть все шансы прервать эпидемию и закончить 2021-й год с меньшими показателями смертности, чем предыдущий.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах

В эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) побывала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Сайт kp.ru публикует самые яркие заявления (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Страны закрывают границы с Великобританией, где нашли очередной штамм Sars-Cov-2 (подробности)

"Можно вдохнуть полной грудью": Как я привился от коронавируса "Спутником V"

Журналист «КП» записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывали первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем завершающую часть его дневника (подробности)