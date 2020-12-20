Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Тревожная новость о мутации коронавируса пришла еще в начале недели. Фото: REUTERS

Тревожная новость о мутации коронавируса пришла еще в начале недели. Премьер-министр UK Борис Джонсон заявил, что новая разновидность вируса, которую все чаще определяют у заболевших граждан Великобритании, на 70 процентов более заразна, чем обычная. В связи с этим в Лондоне ввели максимальный уровень ограничений: кафе, ресторанам и барам запретили принимать клиентов (только торговля навынос и доставка), отменены массовые публичные мероприятия, запрещены сборы более 6 человек и т. п.

Всемирная организация здравоохранения тут заявила, что изучит данные о мутации. А вскоре начала поступать информация, что такой же измененный вариант вируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и т. д.

Премьер-министр UK Борис Джонсон заявил, что новая разновидность вируса, которую все чаще определяют у заболевших граждан Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Соединенного королевства Мэтт Хэнкок подтвердил, что генетики обнаружили штаммы коронавируса, который имеет более высокий коэффициент заражения. И именно из-за этого более заразного штамма сейчас в ковидном «огне» Юго-Восток Англии. Вместе с тем, отметил руководитель британского минздрава, нет никаких данных о том, что этот мутировавший вирус более смертоносен или даже переносится тяжелее обычного. А также, что эта мутация может оказаться невосприимчивой к разработанным вакцинам от ковида.

Министр здравоохранения Соединенного королевства Мэтт Хэнкок подтвердил, что генетики обнаружили штаммы коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, специалист по особо-опасным инфекциям, врач-терапевт-иммунолог тоже не видит пока причины для паники:

- Коронавирус постоянно изменяется - такова особенность всех микроорганизмов, они быстро приспосабливаются к изменяющимся условиях. У них в геноме заложена эта изменчивость. Если мутация оказывается полезной для выживаемости, то она начинает накапливаться в популяции. И такой мутировавший вирус заменяет «устаревшую модель».

Специалисты постоянно отслеживают эти изменения. У Sars-Cov-2 их уже зафиксированы тысячи, но ни одно из них до сих пор не приводило ни к чему особенно страшному. И пока нет оснований прогнозировать, что приведет. Да, в Великобритании обнаружили, что их штамм на 70 процентов более заразный, чем обычный. Но если разбираться, что получится? Один больной корью, например, способен заразить 18 человек - это один из самых высоких показателей у инфекционных болезней. А больной коронавирусом до сих пор инфицировал 1 - 1,5 человека в своем окружении. Даже если увеличить этот показатель на 70%, получается максимум 2,5. Это не катастрофично, - прокомментировал ситуацию Владислав Жемчугов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов Фото: Кадр видео

- Но почему тогда правительство Великобритании выступает с такими серьезными заявлениями? Или это для того, чтобы припугнуть население, заставить его сидеть по домам?

- Конечно, власти Великобритании опасаются того, что возросшая в рождественские праздники заболеваемость обрушит им систему здравоохранения. А это ударит по правительству.

Действительно, системы здравоохранения многих стран Европы и так работали с практически полной загрузкой. Увеличение числа пациентов из-за более быстрого распространения болезни может привести к коллапсу. Поэтому многие страны решили закрыть свои границы с Великобританией. Нидерланды сразу же объявили об отмене авиарейсов как минимум до 1 января. Бельгия - на сутки (видимо, до выяснения обстоятельств). По сообщениям СМИ, подобные меры планировались в Италии, Германии, Австрии, Израиле, Франции. Bild сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается добиваться закрытия границ ЕС для британцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%

Пока нет данных о том, что мутация опаснее существующего COVID-19 (подробности).

В Дании, Нидерландах и Австралии выявили новую мутацию коронавируса

Ранее новый тип инфекции обнаружили в Великобритании (подробности).

Британцы массово покидают Лондон после объявления о новых ограничениях

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон "стал причиной первой с 1939 года эвакуации" (подробности).

Повторно заразиться коронавирусом могут даже недавно переболевшие

Главные эксперты в сфере медицины рассказали о перспективах вакцинации и силе иммунитета к инфекции (подробности).