Чипы, маски, запрет чихать и сморкаться: как сборная России будет жить на МЧМ по хоккею

Сборная России готова дать бой канадцам на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Молодежная сборная России под руководством «профессора» Игоря Ларионова в ноябре взорвала европейский хоккей. 18-19-летние парни вынесли взрослые команды Финляндии, Швеции и Чехии на Евротуре. Но самый главный турнир у «молодежки» будет в Новый год. С 25 декабря по 5 декабря команда Ларионова в Канаде будет рубиться за титул чемпионов мира. А первым испытанием для всех сборных стал «пузырь» - карантинная зона отчуждения в Эдмонтоне, в которую помещены все хоккеисты, тренеры и персонал, чтобы не подхватить коронавирус. «КП» - о тех жестких условиях, в которых будут жить частники МЧМ-2021.
Специальные самолеты: русские в них пели, финны пытались спать
Перед тем, как вылететь в Канаду, все сборные-участницы МЧМ сидели в карантинах в своих странах. Там же они сдавали тесты на Covid-19. А потом для хоккеистов были организованы специальные чартерные самолеты. Несколькими рейсами из разных городов мира игроков и персонал свозили в Эдмонтон.
Тут и грянул скандал. Организаторы МЧМ для России, Финляндии и Швеции в какой-то малоизвестной польской авиакомпании небольшой самолет. В него, во-первых, не влезли все вещи, а во-вторых борту пришлось дважды садится на дозаправку – в Рейкьявике и Гренландии.
Русские во время рейса развлекались, исполняя хором песни группы «Ленинград». Недовольный финны потом ворчали, что хоровое творчество мешало им отдохнуть.
Что такое «пузырь» в Эдмонтоне
По прибытию в Эдмонтон команды попали в новый карантин – так называемый «пузырь». Для начала хоккеистов расселили по номерам, и несколько дней практически из них не выпускали, пока не придут результаты пяти подряд отрицательных тестов на Covid-19. Даже еду в это время разносили по комнатам. Мера оправдала себя: из 2000 тестов положительными оказались 10 – восемь из них в сборной Германии, два – в команде Швеции.
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Далее режим на МЧМ-2021 в пузыре тоже будет жесткими:
- Каждые 12 часов хоккеистам надо заполнять опросник о своем здоровье.
- Хоккеисты, тренеры и персонал не имеют права выходить за пределы треугольника «отель-арена-тренировочный лед».
- Почти все время команды обязаны находится на выделенным им этаже в отеле. Если кого поймают в неурочные часы (то есть не во время игр, тренировок и похода в столовую) за его пределами – сразу отправка домой.
- Все обязаны носить маски даже в «пузыре» и даже во время легких тренировок и растяжек. Снимать маски можно только на льду и в столовой.
- Даже во время матчей запрещается плеваться, сморкаться открытым носом и пожимать руки.
- Все контакты с журналистами, находящимися за пределами пузыря только по видеосвязи.
Таких строгих мер еще не было ни на одном турнире.
«На хоккеистах чипы. Они отслеживают дистанцию в 1,5 метра»
О том, как строго организаторы собираются следить за соблюдением правил, в соцсетях рассказал Сергей Федотов. Бывший скаут сборной, а теперь телекомментатор и агент раскрыл информацию о специальных чипах, которыми снабжены аккредитации.
«На протяжении всего МЧМ никто в отеле не имеет права заходить друг другу в номер. Прием пищи — группами по 10 человек за 15 минут. И вишенка на торте. На аккредитации участников МЧМ есть чип, главная функция которого отслеживать дистанцию в полтора метра. За приближение ближе полутора метров — штраф», — поведал Федотов.
Вот в таких условиях 18-19-летние спортсмены должны выдержать несколько недель. Так что в МЧМ-2021 победит не только самая лучшая сборная на льду, но и та команда, нервы у которой будут стальными.
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2021
Группа A: Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.
Группа B: Россия, США, Швеция, Чехия и Австрия.
В 1/4 финала выходит по четыре команды из группы
26 декабря, 05:30. Россия - США
28 декабря, 05:30. Россия - Чехия
30 декабря, 05:30. Россия – Австрия
31 декабря, 05:30. Россия - Швеция.
Все матчи с участием сборной России на МЧМ-2021 Первый канал покажет в прямом эфире.
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