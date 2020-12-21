Кто вошел в утвержденный Путиным состав Госсовета

Дмитрий Медведев и Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

В понедельник 21 декабря Владимир Путин подписал несколько документов, регламентирующих работу Государственного совета. В частности, секретарем Госсовета назначен помощник Главы государства Игорь Левитин.

Помощник президента России, секретарь Государственного совета России Игорь Левитин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, утверждён новый состав Госсовета. Возглавляет его, как и раньше, президент, в него входят Главы обеих палат парламента, губернаторы, полпреды и руководители думских фракций. Но есть и новые члены. В Госсовет войдут председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Больше того, в Госсовете появятся и представители муниципалитетов: глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков и глава Евпатории Олеся Харитоненко.

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Раньше Госсовет был площадкой для выстраивания эффективного взаимодействия между правительством и регионами. Теперь же это поле расширяется, мы будем работать над взаимодействием со всеми органами власти, в том числе муниципальными, - заявил Игорь Левитин.

До изменений в Госсовете были специальные комитеты по всем основным направлениям работы власти: от экономики до культуры. Они никуда не денутся, только будут преобразованы в комиссии - их всего 18, во главе каждой тот или иной губернатор.

- Появляются 2 новые комиссии: по обеспечению согласованного взаимодействия органов публичной власти и по координации и оценке эффективности органов исполнительной власти, - отметил Левитин. - Вторая, как ясно из названия, будет заниматься, по сути, оценкой деятельности глав регионов и муниципальных образований.

У каждой комиссии появится свой аппарат, они разместятся в башнях Москва-Сити.

Кстати, в этом году Госсовет отмечает своё 20-летие. Тогда ещё в Совете Федерации заседали непосредственно Главы регионов. Владимир Путин предложил освободить губернаторов от этой обязанности, чтобы не отвлекать от работы на местах. А в верхнюю палату парламента делегировать их представителей.

- За 20 лет прошло больше 100 заседаний, по итогам каждого - поручение президента, - сказал Игорь Левитин.