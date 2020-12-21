Почему продуктовые карточки сейчас - это хорошо, а талоны на еду в перестройку - плохо

В России предлагают ввести карточки на еду. Опять Фото: Евгения ГУСЕВА

Доллар, евро и цены на еду растут, как на дрожжах. Пенсии и зарплаты вроде как тоже поднимаются, но гораздо медленнее. По данным Росстата, средняя пенсия в стране за год выросла на 5,8%, зарплата – на 5,6%. Тем временем сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло - на 25,9%, макароны – на 10,8%.

В правительстве оперативно разработали меры, которые помогут обуздать рост цен. Среди этих мер - субсидии для производителей, повышение вывозных пошлин, квоты на экспорт. Это позволит снизить розничную цену сахара до 46 рублей, на подсолнечное масло - до 110 рублей за кило. Правда, только на три месяца. Тем временем другим продуктам ничто не помешает дорожать.

«Что со всем этим делать?» - задумались в Общественной палате. И нашли выход: надо вводить продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. С таким предложением обратилась в правительство Юлия Оглоблина, глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса.

При слове «продуктовые карточки» у нашего человека сразу рефлекс: опять талоны и банка тушенки в месяц на брата? Спешим успокоить: речь идет не об этом. Талоны – это когда дефицит, продуктов мало и их надо как-то распределять. А продуктовые карточки – это когда еды навалом, но денег на нее многим не хватает. Такие карточки могли бы получать малоимущие - пенсионеры, многодетные семьи и т. д.

- Около 10 процентов населения России - это люди, которым с трудом хватает денег на еду. Поэтому продуктовые карточки у нас остро необходимы. Они есть и в Европе, и в Америке - например, в США по такой системе около 30 миллионов человек получают продовольственную помощь, - говорит Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - И это не только помощь бедным. Продуктовые карточки - это еще и поддержка отечественного производителя. Надо сделать так, чтобы по этим карточкам можно было покупать только российские продукты определенных категорий - например, без спиртного. Одним словом, эта система со всех сторон положительная, и я не понимаю, почему она до сих пор у нас не введена.

Предложение ввести продуктовые карточки в России возникает регулярно. Громче всего эта тема звучала в разгар валютного кризиса 2015 года. Минпромторг даже разработал программу такой помощи, и к 2017 году карточки планировали раздать 15 миллионам россиян. Министерство рассчитало, что программа обойдется в 200-300 миллиардов рублей. Но программу свернули: денег в бюджете не нашлось. А если и сейчас не найдется?

- Продуктовые карточки могут работать по-разному: можно предоставлять бесплатные продукты, а можно давать скидки на продовольствие, - говорит Алексей Зубец. – Например, правительство может договориться с торговыми сетями, что по продуктовым карточкам они будут продавать определенные продукты без наценки. История с сахаром, подсолнечным маслом и макаронами показала, что у государства есть огромное число ресурсов, которые позволяют управлять продовольственным рынком, не нарушая рыночных механизмов. Так что варианты есть, было бы желание.

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