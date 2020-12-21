Александр Ширвиндт: Елка есть – втыкать некуда

Худрук Театра Сатиры, переболевший недавно коронавирусом, рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову о том, как он готовится к Новому 2021-му году
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Знаменитый актер и руководитель прославленного Театра Сатиры Александр Ширвиндт вместе с женой Татьяной заболели новой инфекцией в конце ноября. По словам сына Михаила Ширвиндта, болезнь протекала не в тяжелой форме, однако из-за солидного возраста (Александру Анатольевичу исполнилось 86 лет) и ради предупреждения возможных осложнений, Народного артиста РСФСР с женой госпитализировали в 52-ю больницу, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Буквально полторы недели назад звездных супругов выписали из стационара домой.
Поэтому первым вопросом к любимому артисту был вопрос о здоровье:
- Александр Анатольевич, рад слышать бодрый голос. Как вы себя чувствуете?
- Здорово, Сань, привет. Ничего, выкарабкиваемся потихонечку.
- А супруга как?
- Да, тоже.
- Мы так за вас переживали. Настроение какое перед Новым годом?
- Надежды, надежды.
- Елку будете наряжать?
- Вот снега ждем. А у тебя елка есть?
- Ну, пока нет. А у вас?
- Елка у меня есть, втыкать не во что.
- А чем будете наряжать ее?
- Вековыми игрушками, которым лет семьдесят. Фонарики. Мандаринов у меня нет. Потому что не на что купить. А такие, знаешь, ретро, все ретро.
- А чем-то елка будет отличаться от предыдущих?
- Наверное, будет отличаться цветом.
- То есть?
- Ну куда уж, зеленеть нам поздно.
- А каких-то мотивов из того, что страна переживает, что вы с супругой пережили, я имею в виду коронавирус, не будет?
- Если только самим на них повеситься.
- Ой, не надо!
- Ладно, Сань, давай, обнимаю тебя.
- Спасибо за оптимизм, за то, что в любой ситуации чувство юмора вам не изменяет!