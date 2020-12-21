Вот это скачок! 20 лет назад нового оружия у России было 12%. А сейчас - 70%

За годы своего президентства Владимир Путин много раз выступал на коллегиях Минобороны России. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОД ЯДЕРНЫМ ЩИТОМ

За годы своего президентства Владимир Путин много раз выступал на коллегиях Минобороны России.

Но никогда еще он так много не уделял внимание ядерному оружию, как это произошло 21 декабря. И для этого есть несколько причин. США отказываются от предложения Москвы пролонгировать Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого заканчивается в феврале 2021-го. К тому же Пентагон объявил о наращивании своих "ядерных кулаков".

Ну и что же теперь - новая гонка ядерных вооружений? Ни в коем случае. Ведь доля современных образцов ядерных вооружений у России уже сегодня составляет - 86%. Это очень высокий показатель.

По словам Путина, ядерная триада (имеются ввиду ядерные ракеты сухопутного, морского и воздушного базирования - ВБ) вышла на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.

Ведь ядерное оружие, как и любое другое, морально устаревает, из-за окончания сроков гарантийной эксплуатации уходит "на пенсию", а на его место должно поступать новое. Тут нельзя не учитывать и другого: потенциальные противники России тоже постоянно совершенствуют (модернизируют) свое ядерное оружие, увеличивают его количество. И это делается не только в США, но и в других странах НАТО, входящих в "ядерный клуб". Потому Росии и приходится учитывать этот "суммарный потенциал". Для поддержания необходимого баланса уже в 2021 году уровень современных образцов российского ядерного оружия должен достигнуть 88,3%.

Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире. Ну а чтобы на Западе правильно поняли, Путин сделал особый акцент на том, что "такие подходы России в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об основах госполитики в области ядерного сдерживания".

БЫСТРЕЕ "ФОРМУЛЫ-1"

На Коллегии Минобороны говорил Путин и об обычных вооружениях. Он сравнил скорости изменений в вооруженных силах со скоростями во время заездов "Формулы-1".

"Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - предупредил верховный главнокомандующий.

По словам президента, к середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70% по силам общего назначения. А к 2024 году стоит задача выйти на уровень 75,9%.

Вспомнил Путин и о том, как отечественная армия была оснащена современным оружием в предыдущие годы. Он, в частности, назвал цифры и за 2000 год: "Уровень современных вооружений по силам общего назначения упал тогда до критически низкого уровня в 12%, а по силам ядерного сдерживания - до 35%... Я помню очень хорошо свои первые разговоры на этот счет с министром обороны Сергеевым, очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: "Что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег..."

По словам Путина, ядерная триада (имеются ввиду ядерные ракеты сухопутного, морского и воздушного базирования - ВБ) вышла на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА

И еще - из выступления Путина: "Вооруженные силы России должны быть готовы оперативно реагировать на размещение ракет средней и меньшей дальности вблизи границ РФ. Столь же важно укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России и других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение странами Запада аналогичных средств вблизи наших границ... В случае вынужденной необходимости Вооруженные силы РФ должны провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки.... Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления...

Я уверен, что российские Вооруженные силы обладают достаточным потенциалом, чтобы в 2021 году продемонстрировать способность к развитию в любых условиях".

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