«Нельзя почивать на лаврах»: Владимир Путин поделился народной мудростью Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин, закрывая заседание коллегии Министерства обороны страны в понедельник, 21 декабря, подчеркнул, что в настоящее время важно ничего не пропустить при развитии и создании военной техники.

Глава государства сообщил, что военное ведомство выполняет множество важных задач, и отметил заслуги Министерства обороны и его медиков в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

- Не допустили сбоя и в оборонно-промышленном комплексе, и по другим направлениям работы. Что главное - обеспечение обороноспособности страны. Важно ничего не пропустить. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах. У нас нет шансов уступить в чем-то. Знаете мудрость народную? Чего нельзя допустить - догонять и просить. А значит если не надо будет догонять, то и просить не придется, - отметил Владимир Путин.

Президент объяснил, что у России нет шансов уступить тем странам, которые тратят огромные деньги на вооружения.

Ранее российский лидер сравнил скорость изменений в вооруженных силах со скоростями во время заездов «Формулы – 1», назвав ее «космической». Он отметил, что в следующем году следует увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88%.