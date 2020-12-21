В России ожидается десятилетка новоселий

Механизм комплексной застройки позволит расселить и снести аварийное и ветхое жилье в упрощенном порядке Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин ожидает серьезного ускорения расселения аварийного жилья в стране. То, что застарелая проблема нашей страны, наконец, начнется решаться быстрыми темпами, Хуснуллин связал с принятием закона о комплексном развитии территорий.

Сейчас документ находится во втором чтении в Государственной думе и, как отметил вице-премьер, он был доработан и «максимально учел все вопросы и предложения, которые были выдвинуты в ходе обсуждения всеми фракциями».

Главное изменение ко второму чтению – исключен критерий, по которому не менее 50% территории комплексной застройки должны занимать аварийные дома. Кроме того, для определений девелоперов будет проводиться конкурс, чтобы отсечь недобросовестных подрядчиков.

Ранее сообщалось, что для включения дома в программу комплексного развития территории необходимо, чтобы за это проголосовали не менее 2/3 собственников и нанимателей помещений.

Механизм комплексной застройки позволит расселить и снести аварийное и ветхое жилье в упрощенном порядке. Марат Хуснуллин отметил, что к 2030 году в стране планируется построить более 1 млрд квадратных метров нового жилья, то есть каждый пятый квадратный метр в стране должен стать новым.

- Закон очень своевременный, мы его очень ждем. Считаем, что те регионы, которые в состоянии и могут его использовать, буквально с принятием законопроекта начнут активно расселять аварийное жилье, - заявил вице-премьер.

На сегодняшний день 44% жилых помещений в многоквартирных домах построены 50 и более лет назад.

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Законопроект принят в первом чтении (подробности).