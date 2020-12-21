«Он все врет!»: долгожданная исповедь вдовца Легкоступовой обернулась дракой

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Третий муж Валентины Легкоступовой, который всей стране стал известен лишь после ее загадочной смерти, наконец завершил регату в Турции и вернулся в Москву. Без дела Юрий Фирсов не засиделся: в первые же дни яхтсмен отправился на ток-шоу Первого канала, где с «самым проклинаемым вдовцом страны» записали сразу несколько выпусков. Если до этого в телеэфирах его, в основном, «полоскали» родственники певицы, то теперь наконец дали выговориться самому Фирсову.

Безутешный вдовец, которого дочь Легкоступовой обвиняет в причастности к ее смерти, поначалу много говорил о любви с первого взгляда, которая связала его с «Валюшей». По его словам, познакомились они пять лет назад на Фейсбуке, а прошлой осенью артистка якобы сама написала поклоннику. Дальше все как в кино: он купил ей билет в Турцию, пригласил поучаствовать в парусной регате, а спустя две недели, когда восточная сказка закончилась и Валентине надо было возвращаться домой, они уже знали, что всегда будут вместе. Женатый Фирсов спешно развёлся и прямо в день расторжения брака подал заявление в ЗАГС с Легкоступовой. Звезда восьмидесятых светилась от счастья, и кстати, именно с третьим мужем она впервые повенчалась и сделала одинаковые татуировки. Однако, их брак продлился всего 40 дней, а закончился страшной трагедией после двухнедельного запоя.

Долгожданная исповедь вдовца Легкоступовой обернулась дракой

- Когда я переехал к Вале, у меня было две яхты, три машины и 100 тысяч долларов, с которыми я ушел от жены, - гордо ответил Юрий Фирсов, которого подруги артистки назвали альфонсом. Но затем, перенервничав из-за перепалки в студии, начал путаться в цифрах. - Я пришел в эту семью с соткой, а осталось у меня всего 40 тысяч - я всех обеспечивал! Я тратил на всю семью по 200 тысяч рублей в месяц, 2 миллиона туда отдал. Сыну ее, маме, подруге, платил по всем счетам... Да у Вали, кроме долгов, ничего не было!

Но главной проблемой были вредные привычки Легкоступовой. По признанию героя шоу, любимая жена постоянно уходила в запои.

- Мы оба серьезно выпивали, тяжело было соскочить, - рассказал Фирсов на всю страну. - Валя не святая, запои у неё бывали регулярно. В марте, например, был срыв - она перебрала лишнего на закрытии регаты, потом это продолжилось в Москве. Также перед передачей «Три аккорда» она упала дома и разбила нос, будучи под градусом. После, в нашу последнюю пьянку я пытался ее остановить, но она не слушала.

Рязъяренная Штурм выбежала в студию и буквально с ходу набросилась на вдовца с кулаками

Эти слова больно задели подругу Легкоступовой Наталью Штурм, которая была так расстроена трагедией, что даже провела собственное расследование (уголовное дело о смерти певицы не возбуждено до сих пор. - Ред.). Рязъяренная Штурм выбежала в студию и буквально с ходу набросилась на вдовца с кулаками.

- Он все врет! Ничтожество! Сейчас я от всей страны дам ему за Валю, - кричала Наталья, осыпая Фирсова тумаками до тех пор, пока ее не оттащила охрана, но даже после этого звезда девяностых умудрилась дать ещё и пощечину.

Оказывается, как выяснила Штурм, яхтсмен давно принялся рассылать известным дамам письма в соцсетях, подыскивая себе завидную невесту.

- Он мечтал о карьере в шоу-бизнесе и любил не Валю, а только ее статус! - припечатала противника артистка. Видимо, это окончательно подкосило вдовца - после таких обвинений все его слова уже выглядели жалкими оправданиями.

Впрочем, самое интересное, по законам жанра, ещё впереди: в следующей серии скандального ток-шоу Фирсов должен встретиться лицом к лице с дочерью певицы Анэттой Бриль...

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