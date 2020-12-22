Тихое наказание за русофобию: как Москва по метру отрезает Прибалтике хвост сытного транзита

Американские пехотинцы во время учений НАТО в Эстонии, зима 2017 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глумление над «Бронзовым солдатом», паспорта «неграждан», закрытие русских школ и маневры НАТО у границ России. Казалось, Эстония, Латвия и Литва будут издеваться над своим Большим соседом вечно и безнаказанно. Но, похоже, Москва нашла способ поставить Прибалтику на место. Спецкор КП изучил этот незаметный, но действенный русский рычаг.

ЖИРНО ЕЛИ И КУСАЛИ

Тихий развод с Прибалтийскими республиками в сентябре 1991 года, должен был гарантировать новой России хотя бы подобие добрососедских отношений. Мы на это надеялись, а зря. Лично мне заранее было понятно, какой вектор движения выбрали прибалты. Сам видел еще осенью 1990-го, как патрули эстонской националистической организации «Кайтселийт» («Союз обороны Эстонии», - авт.) ставили шлагбаумы в 30 километрах от своей границы – под российским городом Кингиссеп. Их быстро вышвырнули домой силами местной милиции, но это был ясно читаемый знак – добра ждать не стоит.

Можно долго перечислять все недружественные поступки трех Прибалтийских республик за минувшие 30 лет – их хватило бы на три войны. От синих паспортов русскоязычных «неграждан» до вступления в НАТО и территориальных претензий к России, судов над ветеранами Великой Отечественной и регулярных парадов чудом уцелевших эсэсовцев. При этом, все годы, прошедшие после развода, Россия … исправно кормила бывших сожителей. По началу – даже очень сытно.

Мало кто знает, что в начале 90-х Прибалтика ненадолго стала мировым лидером по экспорту титана и редкоземельных металлов – все это вывозилось из России, пока не спохватились наши силовики. Границы закрыли, «прибалтийский транзит» перевели в правовое поле, но даже тогда, трем маленьким странам оставалось немало на прокорм. До 20% бюджета Эстонии и Латвии закрывали доходы от российского транзита нефтепродуктов, это $200 миллионов в год. А были еще и сыпучие грузы – удобрения, лес, уголь, металлопрокат…

Первый звонок случился десять лет назад, когда в России внезапно для прибалтов заработал порт Приморск на Карельском перешейке. И 20% их транзитного дохода превратились в жалкие 6-8%.

У Прибалтики еще оставалось время изменить свою политику к Большому соседу. Порт Приморск был лишь первым звоночком. Но, Прибалтика не захотела даже худого мира и в итоге получила полную Усть-Лугу.

«ОНИ СЧИТАЛИ НАС ЗА ИДИОТОВ»

О создании порта в Лужской губе мечтал еще Иван Грозный, но не сложилось из-за череды не очень удачных «Ливонских войн» и совсем неудачной русско-шведской войны (1570-1582), когда были потеряны Ивангород и Нарва. Еще раз проект всплыл в 1930-х года: на пустынное побережье Финского залива, в 70 километрах от Ленинграда, хотели перенести основную базу Балтфлота. И опять помешала война.

Мне удалось встретиться с петербургским бизнесменом Ильей Баскиным - человеком, который в третий раз подступился к проекту порта Усть-Луга уже в начале 90-х. И это была головокружительная история, но главное, что меня интересовало – «Как?!» Как в тот период лукавой дружбы со всем миром, можно было угадать развитие отношений с западными соседями и на десятки лет вперед?

- Постройка порта – промысел Божий, потому что на это меня благославил Патриарх Алексий II - сразу же заявил мне Илья Михайлович, и добавил:

- А прибалты нас всегда считали за идиотов. Но не могу сказать, что это была месть…

Мы проговорили больше двух часов и у меня было ощущение, что я вернулся назад, в те сумасшедшие годы, когда за день можно было стать миллионером, а на завтра - уже разориться. Это в лучшем случае. В самом лучшем.

Мой собеседник подробно рассказывал, как, за какие ниточки пришлось дергать, какие связи поднимать чтобы запустить проект порта в стремительно нищавшей стране… Вплоть до смешного и совершенно непонятного сейчас. Чтобы затащить влиятельного человека в проект порта, на швейной фабрике Ильи Баскина были специально пошиты 50 футбольных трусов. Будущий акционер Усть-Луги любил футбол, у него была своя команда, но были проблемы с формой...

В морском торговом порту Усть-Луга. Фото ИТАР-ТАСС/ Елена Пальм

- Я даже добрался до Джорджа Сороса, а тот направил меня к своему брату Полу. У него весь кабинет был в патентах, он построил 40% мировых портов. Пол спросил: «Где будет ваш порт»? Тут же достал глобус, нашли Усть-Лугу, и он сразу же предложил мне $50 миллионов за это зеленое пятно на карте. На что я ему ответил, что Родиной не торгую. И клан Соросов в проект не вошел.

Но люди с государственным мышлением все же нашлись внутри страны. Порт поддержал бывший губернатор Ленобласти Вадим Густов и гендиректор «Росугля» академик Юрий Малышев. В 1993-м вышло распоряжение правительства «о создании порта Усть-Луга, для высокоскоростной перевалки массовых грузов»:

- На первый взгляд это была настоящая авантюра, - говорит мой собеседник. - И только наши соседи отнеслись к проекту серьезно. По мне сразу же начала работать эстонская разведка и финские спецслужбы. Начались провокации… (Илья Михайлович отпускает пару крепких нелитературных выражений, хотя, казалось бы, прошло столько лет! - авт.). У меня было 76 судов с «Гринпис»! Они постоянно выискивали поводы, чтобы сорвать строительство – начиная от радиации в порту, заканчивая гнездовьями редких птиц. Перед приездом очередной комиссии я уже просто достал пару лебедей и выпустил их на мелководье. Это было красиво. Мы все-таки утвердили проект, который я финансировал. По этому проекту сейчас все и строится. Я тогда просто выиграл время.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ

Сейчас в Усть-Луге работает уже 16 терминалов. И порт продолжает расширяться – в планах, например, строительство аэропорта.

«Операция Усть-Луга» ошеломила в первую очередь наших соседей. Вдумайтесь в эти цифры: Эстония потеряла 70% экспорта российских удобрений, Латвия – 93%, Литва – 99%.

Четыре крупных порта Прибалтики – Клайпеда, Рига, Вентспилс и Таллин в первое десятилетие этого века переваливали 135 миллионов тонн грузов в год. Российский порт-конкурент уже отгрузил 108 миллионов тонн и останавливаться на этом не собирается, а хочет вообще закрыть тему «прибалтийского транзита».

И тут еще РЖД подлили масла в огонь – введя субсидии грузоперевозчикам - от 25 до 77 тысяч рублей за один контейнер. В правительстве России даже не скрывают цели – стимулировать транзит между портами Тихого океана, Балтики и Черного моря.

А Прибалтике, в качестве «бонуса» предложили новые бюрократические процедуры по регистрации грузов.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис даже написал жалобное письмо российским коллегам:

«Так, в октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза - клиенты хотели получить в порты Латвии 4800 вагонов с углем, но было согласовано только 279… ». В ноябре, по словам латвийского замминистра, не было согласовано уже 100% груза... То есть российский угольный транзит через Латвию прекратился полностью».

Латвийская железная дорога начала увольнения и распродажу локомотивов и вагонов. Министр сообщения Латвии тоже жалобно блеял перед журналистами: «Мы заинтересованы в том, чтобы такие перевозки были, это потребность латвийского государства…». И только бывший президент Латвии Валдис Затлер цинично заметил: «Письма с мольбами не помогут, это теперь политика России. Ясно, что через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов, а может, и вовсе не будет». Кстати, никакой своей вины в этом Латвия не видит, Россия – тем более: это бизнес, без обид. Осознание придет чуть позже. По мнению эксперта из Института Стран СНГ Юрия Баранчика, до излечения Прибалтики от русофобии осталось несколько лет:

- Понимаете, они все еще живут иллюзиями, надеются на помощь Евросоюза. Даже бюджеты они формировали на 30% из европейских денег. Если они их не получат – будет коллапс. Поэтому Прибалтика и педалирует тему «российской военной угрозы», намекая, что она на передовой, противостоит, а значит, ее нужно поддержать. Пока у них впереди еще несколько лет бюджетного финансирования от Евросоюза, потом будет неизбежная смена элит. И всей политики.

«ТРАНЗИТ ДРУЖБЫ», С ПОДВОХОМ

Если кому-то кажется, что мы уже выиграли торгово-транзитную войну, это не так. Неприятная деталь – руководство большинства терминалов Усть-Луги отказалось со мной говорить: «Считаем сейчас нецелесообразным общение с прессой». Не помогло даже содействие высоких чиновников, которые изобразили недоумение: «Странно, мы их уговаривали, не понимаем почему они хотят помолчать». Но, по инсайдерской информации, бизнесмены Усть-Луги ждут ответных ходов Запада, который, конечно, попробует не оставить в обиде своих верных сателлитов.

Бизнес ждет персональных санкций или вообще перекрытия доступа в Балтийское море. Возможна и провокация – например авария с участием нефтеналивного судна.

Такой жесткой версии придерживается Илья Баскин.

Правда, есть еще один способ сохранить «прибалтийский маршрут» — это белорусские грузы, «последняя соломинка». Через порты Прибалтики Белоруссия экспортирует 30 миллионов тонн грузов в год, в основном это удобрения (до 10 млн. тонн) и нефтепродукты (до 8 млн. тонн).

И уже казалось, после того что было в 2020-м между Белоруссией и ее соседями, можно надеяться, что сябры переведут свои грузы в порты России. Вроде уже и глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Прибалтика – ненадежный транзитер и главный инициатор санкций против Минска. Но, подписать хотя бы «протокол о намерениях» изменить маршруты - дело пяти минут. Однако, после заявления Макея прошло больше месяца, а подвижек нет. Почему? Вот мнению эксперта Юрия Баранчика:

- Проблема лишь в политической воле руководства Белоруссии. Технические вопросы можно согласовать. Другое дело, что Белоруссия, по некоторым данным, уже успела сама вложить деньги в Прибалтийские порты. Это фактически совместный бизнес. Мелькала информация, что сын Кравченко, бывшего министра иностранных дел Белоруссии, держит в Латвии две фирмы, которые занимаются транзитом, так что некоторая схема вырисовывается. Но подтверждающих бумаг никто не видел.

Судя по всему, сейчас под ковром российско-белорусских отношений может идти некий торг. Не случайно Лукашенко заявлял публично, что Белоруссия хотела бы приобрести для себя в российской Усть-Луге нефтеналивной терминал (за российский же кредит). Чтобы экспортировать нефтепродукты из опять российской же нефти. Ситуация слегка шизофренична. С одной стороны, Белоруссии приятней торговать через Прибалтику, без двойного присмотра и посредничества России. А с другой - Россия может сама свою нефть и переработать и вывезти – зачем в этом раскладе Белоруссия? Разве что, ради слов «дружба» и «поддержка союзника»?

«Придворные» белорусские эксперты уже начали судорожно искать объяснения — почему лучше сохранить «все как было», рассказывая басни про несговорчивых российских портовиков, и про штрафные санкции от порта Клайпеда (контракты там подписаны до 2023 года). Россия же в этой ситуации сказала все что могла через замминистра транспорта Юрия Цветкова: «Предложения белорусским коллегам направлены, все расчеты имеются».