Вслед за мусульманами против вакцин от COVID-19 высказались католики

Ватикан считает неприемлемым использовать вакцину от коронавируса, которой могут прививать католиков в США и Европе, из-за того, что в ней могут использоваться клетки абортированных человеческих плодов. Фото: REUTERS

Ватикан считает неприемлемым использовать вакцину от коронавируса, которой могут прививать католиков в США и Европе, из-за того, что в ней могут использоваться клетки абортированных человеческих плодов.

Святой престол уже направил несколько запросов относительно состава вакцины от коронавируса. У кардиналов есть сведения, что в прививочном материале может содержаться ткань человеческих плодов, полученная вследствие искусственного прерывания беременности. А в католической вере аборт считается тяжким грехом.

Производители вакцин от коронавируса пока не ответили Ватикану.

«Морально неприемлемо получать вакцины от COVID-19, в процессе исследований и производства которых использовались клеточные линии абортированных плодов», - заявляют в наблюдательном органе Ватикана, выступающего за доктринальную ортодоксальность.

Заявление опубликовано по личному распоряжению папы Римского Франциска. Он также попросил предоставить ему полный отчет о составе вакцин.

Хотя Папа Римский уже заявил, что «вакцина, признанная клинически безопасной и эффективной, может использоваться с чистой совестью». Но в то же время сделал уточнение: использование таких вакцин «не означает и не должно никоим образом означать, что есть моральное одобрение использования клеточных линий, полученных от абортированных плодов».

Стремясь убедить верующих католиков в том, что вакцинация от COVID-19 не нарушает религиозную доктрину, Ватикан отметил, что в конкретной стране могут распространяться различные вакцины, но «органы здравоохранения не позволяют гражданам выбирать подходящую». И поэтому, если верующим будут навязывать ту, в которой используются ткани абортированных плодов, то они могут от нее отказаться.

Напомним, что исламские священнослужители и богословы выразили беспокойство по поводу соответствия вакцин от COVID-19 нормам ислама. Дело в том, что при производстве большинства вакцин в качестве стабилизатора используется желатин, который, в свою очередь, выделяется из соединительной ткани животных, чаще всего свиней, а свинину мусульманам употреблять запрещено.