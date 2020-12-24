История обманутой семьи народного артиста Алексея Баталова стала самой обсуждаемой за последнее время. Чуть ли не ежедневно по телеканалам показывают «криминальную пару», обвиненную 85-летней вдовой актера в воровстве. Но так ли все однозначно? У подозреваемых супругов - юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной - своя правда.«Гитана любит интриги»- Для того чтобы понять природу этого скандала, надо повнимательнее приглядеться к зачинщице, - говорит близкая знакомая Алексея Баталова, актриса Виктория Лазич. - Шум подняла вдова Баталова Гитана Леонтенко. Не все помнят, что Гитана - вторая жена Баталова. И именно она разрушила его первую семью.Алексей Баталов, несмотря на то, что рос в интеллигентной московской семье, отличался свободными нравами: едва достигнув 16-летия, начал жить с Ириной Ротовой, своей будущей первой женой. Отец девушки, художник Константин Ротов, работал с отчимом актера Виктором Ардовым в журнале «Крокодил».Расписаться из-за юного возраста влюбленные не могли. Просто купили одно на двоих обручальное кольцо и на его обратной стороне выгравировали: «1948. Алеша + Ира = Любовь». Жили по очереди то у одних родителей, то у других: те, не в силах помешать, смирились. Когда Ире исполнилось 18 лет, влюбленные узаконили отношения. А через несколько лет родилась дочь Надя.Популярность актера возрастала, домашний телефон обрывали поклонницы, и у жены появлялись поводы для грусти. А потом Баталов познакомился с роковой циркачкой.«Это был 1953 год. Я приехал в Ленинград на съемки фильма «Большая семья» и поселился в гостинице, - вспоминал актер. - Вместе с другом мы пошли в гастролировавший цирк, где увидел выступление Гитаны (ей было 19 лет), решил познакомиться. Тогда у меня еще была первая семья. Но я то расходился, то сходился... С Гитаной мы встречались. Она ездила по своим гастролям, я - по своим. Когда нам стало понятно, что неохота расставаться, прошло пять лет».- Баталов женился на Гитане, но их брак нельзя было назвать счастливым, - говорит Лазич. - Баталов не уходил, не мог оставить больную дочь Машу. Все нынешние обвинения в адрес Цивина и Дрожжиной - это часть старых интриг. Гитана ведь сама просила Цивина придумать что-то, чтобы ничего не досталось Наде, дочери Баталова от первого брака. И теперь бессовестно топит людей, которые ей помогали.«Надю она просто ненавидит»Звоню Михаилу Цивину.- Михаил Семенович, вдова уверяет, что вы у нее квартиры отняли.- Как мы можем у нее отнять, если она сама подписала договор пожизненного содержания. По нему недвижимость нельзя ни продать, ни подарить, ни заложить. И даже не сдать в аренду без разрешения самой Марии Баталовой (дочери актера).Все дело в том, что вдова не хочет, чтобы Надежда Баталова, дочь актера от первого брака, имела хоть какие-то возможности опекать Машу или быть причастной к собственности Баталовых после смерти Гитаны. Она полгода нас прессовала. Говорила: «Сделайте так, чтобы Надька здесь не командовала». Поэтому она буквально заставила Дрожжину подписать эти договоры о том, чтобы собственниками квартир стал человек, которому она доверяет.- Как Гитана относится к Надежде?- Она ее ненавидит. Долго добивалась, чтобы Баталов ушел от семьи, оставив дочь Надю. После его смерти она дала Наде миллион рублей от пенсии Алексея Владимировича и сказала, что больше у нее ничего нет. А у нее в общей сложности порядка полмиллиона долларов.Гитана просто лжет. А почему? Потому что мы случайно узнали позор ее жизни. Она просто мстит. Она убирает свидетелей.- А что вы знаете про нее?- Не хочется сейчас опускаться до склок. Надо сначала закрыть это уголовное дело. А потом я готов много чего рассказать.КСТАТИ«Нет у меня семнадцати квартир»- Сообщалось, что у вас 17 квартир. Такое количество разве можно честным трудом заработать?- Да нет у меня семнадцати квартир. Они за 70 лет взяли реестр Наташиных и моих квартир, все суммировали, не разбираясь. По три квартиры нам досталось в наследство от наших родственников в разное время. У меня у родителей были квартиры в Ленинграде. Они блокадники. У папы - в Харькове в центре. Он у меня эвакуировал танковый завод Т-34, когда война началась. И мы жили в трех коммуналках здесь в Москве. Когда следователь спросил: «Сколько у вас квартир?» и я ему показал документы, он очень расстроился, спросил: «А где же остальные?» В реальности у нас четыре квартиры. Одна совмещенная, из двух квартир на одном этаже, в ней мы живем. Еще одна из этих квартир моего сына. И одна комната для прислуги во дворе.Еще в начале этой эпопеи я дал интервью, показал документы, что никто не захватывал имущество, не отнимал. Что все на месте. Баталовы 300 тысяч рублей ежемесячно получают в банк, они не обижены и не обворованы. Но всем нужна сенсация - обокрали вдову и дочь Баталова! К сожалению, это стало тенденцией - каждый скандал на телевидении отыгрывают очень бурно, и не важно, правда ли это, лишь бы был рейтинг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАнатолий Кучерена: «Будем принудительно отдавать имущество Баталовым. Иного выхода нет»Известный адвокат, который представляет интересы обвиняемых – Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, рассказал «КП», что через суд будут просить расторгнуть договор ренты (подробности)