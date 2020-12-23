Пандемия уже почти год как меняет привычные контуры мира. Самые, как казалось, мощные и защищенные американцы оказались не в силах усмирить смертельный вирус. Еще вчера открытые друг для друга европейцы снова отгородились национальными границами. А с теми, кому традиционно отводилась роль «догоняющих», теперь связывают надежды на всеобщее избавление от рокового коронавируса.«Аптека мира»Формулы вакцин против COVID-19 изобретают во многих странах. А производить в значительной степени будут в одной - Индии. Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал недавно свою страну «аптекой мира». И преувеличения в этом нет.Индия обладает хорошо развитой внутренней производственной базой и дешевой квалифицированной рабочей силой, что позволило ей превратиться в глобальный центр фармакологической индустрии. Стоимость производства лекарств там на 33% ниже, чем в США, а затраты на рабочую силу на 50-55 меньше, чем в западных странах. На Индию еще до начала пандемии приходилось около 60% мирового производства вакцин, в том числе от дифтерии, столбняка, коклюша и кори.Индийская фармакология - крупнейший мировой экспортер так называемых дженериков - копий и аналогов оригинальных лицензионных лекарств, предлагаемых по доступным ценам. В 2018-2019 годах индийцы экспортировали их на 14,4 млрд. долларов США (почти столько Россия получила в прошлом году от экспорта оружия). Наша страна входит в число основных импортеров продукции индийской фармакологии, и любой россиянин по собственному опыту подтвердит: значительная часть самых разных лекарств, которые он покупает в аптеках, имеет маркировку «Made in India».С началом пандемии Индия получила запросы на поставку востребованных при лечении COVID-19 препаратов, например, таких как парацетамол, из более чем ста стран.Формул много, но сил хватит на всеСогласно информации из инновационного центра здравоохранения Университета Дьюка, производственные мощности Индии позволили ей уже сделать самые масштабные в мире закупки вакцин от COVID-19 общим объемом в 1,6 млрд. доз. Этого хватит, чтобы в перспективе вакцинировать 800 млн. человек, почти 60% населения страны. Из них 500 миллионов - вакцины AstraZeneca, 1 миллиард - американской компании Novavax и 100 миллионов - российской вакцины «Спутник V».Выходит, что страна со средним уровнем дохода оказалась способной обеспечить для вакцинации своих граждан больше запасов вакцины, чем ведущие страны Запада.Ситуация с коронавирусом в Индии тяжелая - в стране зафиксировано более 10 млн. заболевших, больше только в США. Поэтому индийцы активно ведут испытания других вакцин, три из которых - местные. Сами индийцы оценивают их как перспективные и обещают закончить необходимую для лицензирования третью фазу испытаний уже в ближайшие недели.У руководства Индии весьма амбициозные планы наращивания мощностей национальной фармакологической отрасли. К 2030 году объем ее производства планировалось довести до 90-130 млрд. долларов. Без сомнения, пандемия, резко увеличившая востребованность лекарственных препаратов и давшая глобальный старт «гонке за вакциной», повышает шансы на реализацию этих планов.Собственная гордостьС населением в 1 млрд. 386 млн. человек и пятой экономикой в мире (если считать по паритету покупательной способности, то третьей) Индия сегодня - глобальный игрок, с которым не только все вынуждены считаться, но очень многие хотели бы и подружиться.Колл-центры многих глобальных сервисов и служб находятся в Индии - позвонишь, чтобы внести изменения в уже купленный авиабилет, и слышишь в трубке характерный «хинглиш» (так, смешав «хинди» и «инглиш» индийцы с самоиронией называют свою манеру говорить по-английски).С 2000-х годов Индия - мировой лидер по объему экспорта продукции IT-отрасли, она доминирует на глобальном рынке аутсорсинга высоких технологий. Индийские программисты - одни из сильнейших в мире. Про глобальное влияние индийской музыки и кино и говорить неловко - знаменитый Болливуд уже давно в сердцах и душах сотен миллионов поклонников по всему миру, в том числе в близких нам среднеазиатских странах.Индийские культура, философия, национальные традиции, а сегодня и индийская наука, экономика, космическая отрасль, ракетно-ядерная мощь - все это делает страну самодостаточной и ставит на особое место в мире. Запад? Ну, есть такая сила, но подстраиваться под нее или подобострастно копировать ее стандарты в какой бы то ни было сферах - это не для великого народа. Большой контраст с евроинтеграторами на постсоветском пространстве…Поэтому индийцы и не стесняются, что руководство страны ездит не в роскошных иностранных лимузинах, а в скромных отечественных авто, в комплексе МИД у них можно встретить бегающих обезьян, во время заседаний парламента по залу неторопливо гуляют коты, а полицейские на улицах ходят с длинными бамбуковыми палками…Индия и Россия - крупнейшие демократии мираУ СССР, а потом и у России, отношения с Индией всегда были дружественными и даже теплыми. Крупнейший после Второй мировой войны конфликт между Индией и Пакистаном из-за территориальных споров был урегулирован при посредничестве Советского Союза и лично главы Совета министров Алексея Косыгина в январе 1966 года.Индия уже давно - один из основных покупателей сначала советского, а затем российского оружия, что без взаимного доверия было бы невозможным. Индийские вооруженные силы на 70% оснащены боевой техникой нашего производства или произведенной в Индии по российским лицензиям. Только Дели Москва помогла в разработке проекта атомной подводной лодки. Для Индии был модернизирован тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», получивший новое название «Викрамадитья». Совместно создана крылатая ракета «Брамос» и разрабатывается боевой истребитель пятого поколения. Привилегированное стратегическое партнерство - так официально характеризуется уровень двустороннего взаимодействия.Когда говорят, что вот, дескать, Россию нигде в мире не любят, это точно не про Индию. Массовых антироссийских настроений там никогда не было. Бывало, что наши оппоненты по разным поводам пытались настроить местное население против реализации совместных проектов, как это было во время строительства атомной электростанции Куданкулам. Тогда местных рыбаков пугали, что из-за АЭС они потеряют свои промыслы, и те пытались блокировать строительство. Но в итоге все разрешилось благополучно.Еще несколько лет назад обе стороны использовали в своем политическом диалоге такую формулу: Индия - крупнейшая по населению демократия в мире, а Россия - крупнейшая демократия по территории. По каким-то причинам в последнее время от этой формулы ушли. Может, зря?Роковые треугольникиОдна из любимых тем для политологов - кто против кого сколотит альянс: Китай и Россия против США, или США и Россия против Китая? Сугубая умозрительность таких рассуждений становится очевидной, если вспомнить об Индии. А она-то с кем в таких треугольниках дружбу водить будет? С Америкой у нее отношения вполне дружественные, с Россией - почти прекрасные. А вот с Китаем есть большие вопросы.В минувшем сентябре две страны из-за давних пограничных споров вели настоящие масштабные боевые действия на границе в районе Ладакха (штат Джамму и Кашмир) - впервые с 1975 года. С обеих сторон в район конфликта было стянуто 85 тысяч военных. Конфликт загасили, но, как следствие, Китай и Индия отказались проводить торжественные мероприятия в связи с 70-летием установления дипотношений.Индо-китайские противоречия всячески поддерживает Вашингтон, предлагая Нью-Дели себя в качестве союзника в спорах с Пекином. Американцы активно, особенно в последнее время, пытаются отговорить индийцев от тесного взаимодействия с Россией и участия в Шанхайской организации сотрудничества.Сегодня очевидно, что США хотели бы втянуть Индию в свое противостояние с Китаем и Россией. Пока это не получается - Нью-Дели, принимая участие в некоторых военных инициативах Вашингтона, в целом сохраняет осторожность, старается, как давний участник Движения неприсоединения, держать нейтралитет и не подвергает сомнению отношения с Москвой. Да и с Китаем, кстати, вторым после США своим торговым партнером, Индия пытается договариваться, в том числе в рамках ШОС и БРИКС.Пандемия не только не ослабила геополитическое противостояние, но даже усилила его. Важнейшей точкой опоры для России в ее отстаивании многополярного мира была и остается Индия. Как и Китай. Пока нам удается сохранять дружбу с этими странами и помогать им поддерживать баланс интересов и конструктивные отношения между собой, новые антироссийские атаки Запада, которые, как утверждают, готовит администрация Байдена, не так страшны.