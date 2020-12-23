По всей Москве в этом году появились контейнеры для раздельного сбора мусора. В синий бак - бумагу и стекло, в серый - грязный и бесполезный хлам. Жители постепенно привыкают сортировать мусор. Теперь им будут напоминать об этом яркие плакаты в советском стиле (см. фото). Первыми их увидели жители Северо-Восточного округа столицы. Плакаты разместили по инициативе городского Департамента ЖКХ и префектуры округа в магазинах, на автобусных остановках, стендах около и внутри жилых домов, в МФЦ, зданиях районных управ и «Жилищника».Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что среди горожан становится все больше тех, кто сортирует мусор. По данным только за первые шесть месяцев 2020 года на переработку отправили 413 тысяч тонн вторсырья. Это на 60 процентов больше, чем за те же месяцы прошлого года. Тогда этот показатель составил 257 тысяч тонн. До конца 2020 года, как отметил глава Комплекса городского хозяйства, выделяемое на сортировке вторсырье в Москве может составить более 800 тысяч тонн.- Чем больше людей присоединится к программе раздельного сбора мусора, тем больше полезного вторсырья мы сможем отправлять на переработку, и тем меньше отходов попадёт на полигоны, - сказал руководитель Департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев. - Плакаты в советском стиле, который знаком многим москвичам, это хороший способ лишний раз напомнить о том, как правильно сортировать отходы. На них все понятно даже маленьким детям. В будущем такие плакаты появятся и в других округах Москвы.По его словам, жители могут узнать подробнее о сортировке отходов на сайте «Чистая Москва». Здесь публикуются полезные советы по разделению мусора, ссылки на различные публикации, а также адреса пунктов приема батареек, лампочек и градусников.На официальных страницах Департамента ЖКХ Москвы в соцсетях «Фейсбук», «Вконтакте» и «Инстаграм» вывешиваются обучающие материалы, инфографика и инструкции, посвященные раздельному сбору отходов. Там публикуются интервью с эко-волонтерами, видеоистории москвичей в рамках рубрики «Москва разделяет», а также ролики с участием российских звёзд и тематические мультики для детей. Взрослые и школьники могут также почитать выпущенные при участии Департамента ЖКХ книги - «История мусора: от древних отходов до переработки пластика» и «Вторая жизнь мусора, или как сделать отходы полезными».ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОНВопросы и замечания по поводу раздельного сбора отходов в Москве можно направлять в раздел «Уборка и мусор» на портале «Наш город» (gorod.mos.ru). Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 150-75-43, в будни с 8.00 до 17.00.