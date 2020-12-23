Стали известны жуткие подробности смерти новорожденного мальчика, которого 22 декабря нашли в цеху по переработке отходов на мусороперерабатывающем заводе в подмосковном Егорьевске. Тело мальчика обнаружили случайно, когда рабочие осматривали мусор на сортировочной ленте. Механизм уже начал переработку и вскоре от малыша могло ничего не остаться.Контролирующие процесс переработки сотрудники заметили в груде отходов маленький сверток, из которого показалась человеческая ручка. Люди часто выбрасывают различные игрушки и куклы, однако в этот раз все оказалось куда серьезнее - проверив сверток, сотрудники завода нашли в нем тело младенца. На место сразу же были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь ребенку и только зафиксировали факт смерти.«При обследовании трупа были установлены признаки насильственной смерти. На теле младенца обнаружены следы, свидетельствующие о том, что мальчика задушили женским носком или чулком, после чего его тело завернули в простыню и выбросили в мусорный бак», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.На Егорьевский мусороперерабатывающий завод свозят мусор из Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Москвы и Раменского, поэтому быстро установить откуда именно прибыл контейнер с телом пока затруднительно.В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту смерти младенца. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства гибели малыша, а также разыскивают родственников младенца и лиц причастных к его смерти.