Виталина Цымбалюк-Романовская не сдержала эмоций в адрес второй жены Армена Джигарханяна. Пианистка заявила, что женщина всю жизнь проматывала деньги артиста за границей. При этом в последние годы жизнь Армена Борисовича превратили в позор.\\"Реальное состояние Армена Борисовича тщательно скрывалось последние несколько лет. К нему не допускали друзей и родственников. Я видела документы, подтверждающие,до какого ужасного состояния его довели\\", - возмущается Виталина Цымбалюк-Романовская.Она с гордостью отмечает, что жизнь с Арменом Борисовичем стала основной частью ее личности и биографии. \\"За наш брак я несу ответственность - и там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. Тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет... Я очень сожалею, что с ним это произошло, но повлиять я никаким образом не могла\\", - разводит пианистка руками.В последние дни подле умирающего артиста была его вторая жена Татьяна Власова. Виталина объяснила, почему не общается с пожилой женщиной. \\"Я не общаюсь с людьми не из своего круга. Я не общаюсь с людьми, которые всю жизнь проматывали за границей деньги, заработанные ценой здоровья Армена Джигарханяна в России\\", - цитирует Виталину \\"Стархит\\".В адрес Виталины часто звучит много негатива, но она старается не обращать на это внимания. Не так давно стало известно, что пианистка вернула долг другу Джигарханяна. Речь идет о двух миллионах рублей, которые артистка занимала у предпринимателя под расписку.В свое время Юрий Растегин приобрел у Армена Борисовича половину его роскошной квартиры в Староконюшенном переулке в центре Москвы. Виталине, которая была тогда женой мэтра, ссудил средства для ремонта. Сейчас в этой квартире живет Татьяна Сергеевна. \\"Виталина полностью выплатила мне долг. Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась. Для меня это стало приятной неожиданностью: думал, что своих денег не увижу еще долго. Этот поступок сделал ей честь!\\", - цитирует Юрия Собеседник.Ru.Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Последний год артист тяжело болел и практически не выходил из больниц. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. По словам третьей жены звезды, на прощании с Джигархяняном не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. \\"Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно\\", - посетовала Цымбалюк-Романовская.