"Всех презирал": актриса Тамара Семина резко высказалась об умершем Джигарханяне

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тамара Семина хорошо знала Армена Джигарханяна. Легендарная актриса снималась с ним в фильме "Расскажи мне о себе". Артистка уверяет: справедливым Армен Борисович был лишь на экране, а в жизни был совсем другим. Раскрыла она и коварный план его третьей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

"С Джигарханяном-партнером работать было одно удовольствие. Актер он гениальный! А вот для членов группы работать с ним - мука страшная. Во всех картинах, в которых он снимался, не обходилось без ЧП. Он приезжал на съемку, снимался два дня, а потом исчезал бесследно. Группа вся на ушах, ищут Армена по всему Советскому Союзу и нигде не могут найти", - поведала Тамара Семина.

По ее словам, позже все узнали, что Армен Борисович параллельно снимался в другой картине. "Оказалось, у него образ жизни такой. Он один день снимается в одной картине и идет в следующую. Именно поэтому у него такое количество фильмов", - цитирует звезду "Вечного зова" Собеседник.Ru.

Просто взять и заменить Джигарханяна на другого актера режиссеры не могли. Они фактически становились заложниками ситуации. "Армен успевал сняться в нескольких сценах. Раньше на каждую картину выдавали определенное количество пленки. Из-за этого менять актера - настоящее ЧП. Когда Армен вернулся на наши съемки, все на него косо смотрели", - делится Семина.

Актер просил у режиссеров прощения. "Режиссер говорит: «Армен Борисович, я вас очень прошу, не поступайте так больше!». Он обещает, а на самом деле ему была до фени просьба режиссера. Он всех презирал, потому как знал себе цену. Любил только себя", - откровенничает Тамара Петровна.

Она также поделилась своим мнением о третье жене скончавшегося мэтра. Актриса радуется, что Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла хоронить бывшего супруга.

"Ее бы там просто забросали камнями... Она плачет от того, что ее план не удался. А план был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя. Чего ему не хватало?", - гневается 82-летняя звезда экрана.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Последние три года артист тяжело болел и практически не выходил из больниц. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. По словам третьей жены звезды, на прощании с Джигархяняном не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. "Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно", - посетовала она.