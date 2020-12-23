Одну из самых известных фраз Михаила Ефремова с места ДТП - \\"Я его вылечу, у меня денег... до фига!\\" - многие помнят до сих пор. Однако, за полгода с момента страшной аварии и самоуверенность, и материальное положение актера серьезно пошатнулись. Оставшийся без заработка фигурант уголовного дела тратил деньги на адвокатов и свидетелей (которых теперь обвиняют в ложных показаниях), платил миллионные компенсации многочисленным родственникам погибшего, содержал семью... В какой-то момент из-за всей этой суматохи налоговая даже арестовала счета Ефремова: он накопил долгов на 150 тысяч.Сейчас, как выяснил сайт kp.ru, эта сумма уже погашена: со счетов ИП Ефремов сняты все ограничения, месяц назад юрлицо вновь включили в реестр предпринимателей. Но пока Михаил Олегович находится в колонии, у него набежали новые просрочки.Так, у заключенного обнаружился очередной долг по налогам и сборам в размере 117 тысяч рублей, из-за которого судебные приставы на днях возбудили исполнительное производство: теперь Ефремов снова в \\"черном списке\\" на сайте ФССП.Кроме того, до 1 декабря семья артиста не успела рассчитаться по новым \\"письмам счастья\\" - имущественным налогам за 2019 год. За недвижимость, в том числе квартиру в Плотниковом переулке, актеру выставлено два счета: на 10,5 и 63 тысячи рублей. А транспортный налог за тот самый джип Гранд Чероки, на котором актер-лихач протаранил фургон Сергея Захарова, составил 59 тысяч. Таким образом, если суммировать все недоплаченные государству деньги, набегает приличная сумма - 249,5 тысяч рублей. Кроме того, пени никто не отменял: они \\"капают\\" ежедневно. А судебные приставы, не дождавшись платежей, могут в конце концов пусть с молотка имущество актера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я еще не созрел\\": Михаил Ефремов отказался просить президента о помилованииПетр Хархорин рассказал kp.ru, почему из четырех адвокатов в деле остались только двое, и о новой \\"европейской\\" услуге в колонии артиста - звонках по видеосвязи (подробности)«Не держите зла»: раскаявшийся Михаил Ефремов попросил прощения у заклятого противникаАлександр Добровинский нежданно-негаданно получил письмо из колонии от знаменитого осуждённого (подробности)