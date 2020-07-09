2020-07-09T17:30:15+03:00
Звезды

Михаил Ефремов накопил долгов по налогам на 150 тысяч рублей

Кроме того, вчера в суд поступил новый административный материал на актера
Елена ПЕТРОВА
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У актера сразу несколько просроченных налоговых платежейУ актера сразу несколько просроченных налоговых платежейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Михаил Ефремов, который в первые минуты после смертельного ДТП заявлял, что у него много денег, на самом деле оказался в должниках. Как выяснил сайт kp.ru, у актера сразу несколько просроченных налоговых платежей.

Так, у Ефремова не оплачены "письма счастья" от ФНС по двум объектам недвижимости: первый налог на имущество составляет 18,5 тысяч рублей плюс пени - 800 рублей; второй куда больше - 57 тысяч плюс 2,5 тысячи пеней.

Кроме того, за тот самый автомобиль "Jeep Grand Cherokee", на котором актер протаранил фургон 57-летнего Сергея Захарова, он забыл заплатить государству 59 тысяч рублей. Видимо, эту сумму налоговики ждут не первый день: штраф за просрочку уже превысил 13 тысяч. Общая сумма задолженностей Михаила Ефремова - 151,8 тысяч рублей.

Также артист угодил и в "черный список" судебных приставов. На сайте ФССП в базе исполнительных производств за Ефремовым значится долг в 5 тысяч рублей. И это не штраф ГИБДД, а наказание за административное правонарушение, назначенное судом. Такое решение вынес судебный участок №365 района Хамовники в феврале этого года. К примеру, штрафы на эту сумму назначают за употребление употребление наркотических веществ на улице (ч.2 статьи 20.20 КоАП) и другие нарушения.

В чем именно был виновен Ефремов, "КП" пока не удалось выяснить, однако, вскрылось другое.

- Накануне в участок №363 мировых судей поступил материал на Михаила Ефремова, - сообщили kp.ru в пресс-службе Хамовнического районного суда. - Он обвиняется по статье 20.25 КоАП "Уклонение от исполнения административного наказания". Актер вовремя не оплатил штрафы ГИБДД. Не исключено, что это судебное заседание пройдет в отсутствии обвиняемого.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего джипа устроил страшное ДТП на Садовом кольце: его автомобиль вылетел на встречную полосу через двойную сплошную и протаранил фургон службы доставки. Пострадавший Сергей Захаров скончался через несколько часов, экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет за решеткой, однако его адвокат уверен, что добьется оправдательного приговора.

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Тем не менее, артист пока не видит будущего после смертельного ДТП (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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