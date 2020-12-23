Чтобы запись увидели лишь избранные, нужно в её настройках приватности выбрать «Видно близким друзьям». В первый раз предстоит отметить, кто оказался в списке, — это могут быть отдельные друзья или целые чаты, где все нужные люди уже собраны вместе. Список сохранится на будущее: только автор записи будет знать его целиком и сможет изменить в любой момент — например, перед следующей публикацией. Записи для близких друзей будут отмечены специальным символом — зелёным замком.Сейчас функция «Близкие друзья» работает в мобильном приложении ВКонтакте. В десктопной и мобильной версии записи от близких друзей можно будет прочитать, а публиковать их на этих платформах получится уже совсем скоро. Всего у записей стало три уровня приватности: они могут быть видны всем пользователям, друзьям или близким друзьям.Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:«Мы создаём всё больше инструментов, которые помогают создавать безопасную среду для самовыражения и выстраивать близкие отношения с людьми, которым доверяешь. Список близких друзей стал новым способом защиты личного пространства. Мы всегда прислушиваемся к потребностям пользователей: расширяем форматы работы с контентом и добавляем к ним гибкие настройки приватности. Помимо этого, пользователи в любой момент могут архивировать свои записи, а также запрашивать полный архив данных о своём профиле ВКонтакте. Все эти меры помогают людям лучше понимать, что происходит с их личной информацией, и управлять ею».В разделе «Защита данных ВКонтакте» пользователи могут ознакомиться с настройками приватности и узнать больше об основах политики конфиденциальности. А «Центр безопасности ВКонтакте» расскажет о нормах платформы, работе команды модерации ВКонтакте и о том, как подать жалобу на вредоносный контент.