Во время Нового года у молодежной сборной России есть традиция – играть на чемпионате мира по хоккею. В тройку его призеров российская сборная попадает практически всегда. Но вот «золото» в последний раз удалось взять только 10 лет назад. Сейчас у команды «профессора» Игоря Ларионова неплохой шанс прервать мертвую паузу. У нас есть молодежная сборная, которой прочат огромное будущее. В ней играют те, кто должен прийти на смену Овечкину, Ковальчуку и Малкину.«КП» - о том, что стоит знать о нашей «молодежке» перед МЧМ-2021.Главная звезда – вратарьЯрославу Аскарову всего 18. Но о нем уже говорят больше, чем о все остальной российской «молодежке». Западная пресса просто с ума сходит по голкиперу СКА, и называет его самым большим вратарским дарованием за последние лет десять. Ярослав действительно сейчас очень хорош. Год назад он действовал в воротах молодежной сборной не очень здорово, но за эти 12 месяцев очень вырос. И вот уже Игорь Ларионов не скупиться на комплементы. «Хорошо, что у нас есть вратарь, который может делать ключевые спасения», - заявил «профессор» после контрольного матча с Канадой (0:1). В нем Аскеров, несмотря на поражение, снова был признан лучим игроком.«Молодежка», но уже со взрослым опытомВ составе российской сборной есть еще россыпь звездочек – еще не очень ярких, но уже заметных. 19-летний Семен Чистяков, несмотря на возраст – уже основной защитник «Авангарда» в КХЛ. Егор Чинахов – тоже в фаворе у Боба Харли, и вообще 19-летний нападающий попадает в топ всех прогнозов о том, кто может стать главным героем МЧМ-2021. Егор Афанасьев (он был недооценен в ЦСКА, уехал учится в США и вернулся уже небольшой звездой), Родион Амиров (его уже задрафтовал «Торонто» под высоким 15-м номером), Даниил Чайка (ему сам Ларионов прочит большое будущее), Василий Подколзин, наконец…Банда получается мощная, и много чего повидавшая. И набравшаяся уверенности на взрослом этапе Евротура. Видели, как «молодежка» в ноябре вынесла всех на Кубке Карьяла? Того же самого от них ждут в Эдмонтоне.Ларионов – «профессор», получивший наконец командуНесколько дней назад ему стукнуло 60. Но это первый тренерский опыт Игоря Ларионова, которого еще во времена его игровой карьеры прозвали «профессором» за зрелость решений. С тех пор Ларионов побывал бизнесменом, виноделом, чиновником и даже немного политиком. И несколько месяцев назад вдруг стал тренером. Возможно, потому что понял, что именно у бортика, а не в кабинетах, может оставить еще один след в хоккее.Так что Ларионов – еще один козырь этой сборной России. В свои 60 у него уже полно опыта, чтобы было чем делится. И в то же время немало нерастраченных амбиций, чтобы отнестись к этому шансы со 100-процентной бережливостью.Что может нас остановить?Во-первых соперники. Первый раунд на МЧМ – проходной и разминочный. Из пяти команд из каждой группы в плей-офф выходит четыре. Но сборную России в группе сразу ждет топовый соперник – США. А за заканчиваем этап очень серьезной игрой со шведами – там возможно решится судьба 1-го места в группе. А вообще задача на этом этапе быть как можно выше, чтобы не попасть раньше времени на Канаду.Сборная Канада – вот кто главный фаворит этого турнира. Российские букмекеры дают коэффициент на общую победу канадцев – 2.8. На Россию – 3,0, и видимо чуть льстят ей. Разрыв между нами и Канадой все-таки побольше. Один факт подтверждающий это: из 25 игроков из состава канадцев 20 были зафрахтованы клубами НХЛ в первом раунде, четверо – в первой десятке. У нас кстати хоккеистов из первого раунда драфта – всего пятеро.Не лопнуть в «пузыре»И еще одна проблема МЧМ-2021 – тот самый антиковидный «пузырь». Чтобы снизить угрозу заражения, все команды помещены практически в тюремные условия: со своего этажа в отеле не выходить, маски никогда не снимать, во время матчей не сморкаться и не плеваться. И так до 5 января ( по московскому времени – до 6 января), до дня финала. Кто выдержит этот психологический марафон, у того и будет больше шансов на титул.РАСПИСАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 2021Группа А: Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария, ГерманияГруппа В: РОССИЯ, Швеция, США, Чехия Австрия25 декабря, пятницаСловакия - Швейцария, 22:00 мск26 декабря, субботаФинляндия - Германия, 2:00 мскСША - РОССИЯ, 5:30 МСКЧехия - Швеция, 22:00 мск27 декабря, воскресеньеКанада - Германия, 2:00 мскАвстрия - США, 5:30 мскШвейцария - Финляндия, 22:00 мск28 декабря, понедельникКанада - Словакия, 2:00 мскРОССИЯ - ЧЕХИЯ, 5:30 МСК29 декабря, вторникШвеция - Австрия, 2:00 мскГермания - Словакия, 5:30 мскЧехия - США, 22:00 мск30 декабря, средаШвейцария - Канада, 2:00 мскРОССИЯ - АВСТРИЯ, 5:30 МСКСловакия - Финляндия, 22:00 мск31 декабря, четвергГермания - Швейцария, 2:00 мскШВЕЦИЯ - РОССИЯ, 5:30 МСКАвстрия - Чехия, 23:00 мск1 января, пятницаФинляндия - Канада, 2:00 мскСША - Швеция, 5:30 мск2-3 января, суббота - воскресеньеЧетвертьфиналы5 января, вторникПолуфиналы6 января, средаМатч за 3-е местоФИНАЛСОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА МЧМ-2021Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск), Артемий Князев («Ак Барс»).Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).ЕЩЕ ПО ТЕМЕЧипы, маски, запрет чихать и сморкаться: как сборная России будет жить на МЧМ по хоккеюНа молодежном чемпионате мира команды поместили в антиковидный «пузырь», который больше напоминает тюрьму (подробности)