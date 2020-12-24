Виновного в убийстве 30-летней танцовщицы Натальи Прониной сейчас ищет столичная полиция. Напомним, вечером в среду, 23 декабря, молодая женщина была застрелена у входа в свой дом на улице Профсоюзной. Неизвестный мужчина в черной маске дважды выстрелил ей в грудь, бросил пистолет и скрылся. Наталью пытались спасти врачи одной из столичных клиник, но женщина спустя несколько часов скончалось.Под подозрение одним из первых попал жених Натальи, 30-летней Александр Кравченко. Он был последним, с кем погибшая говорила по телефону. По версии следствия, мотивом могла стать ревность. Но уже сейчас понятно, что к случившемуся мужчина не имеет никакого отношения.- Александр Кравченко был опрошен полицией города Ялта. Он пояснил, что находился в это время на территории полуострова и в последний раз видел Наталью около месяца назад, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.Проще говоря, у мужчины алиби. Как стало известно kp.ru, Александр работает спасителем в Ялтинском МЧС. С Натальей они познакомили летом этого года.Еще один подозреваемый в убийстве, это приезжий из одной из азиатских стран. По предварительным данным, Наталья не была с ним лично знакома. Сейчас его местонахождение уставляется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыстрелил в голову и сбежал: в Москве люди в масках напали на двух женщин с разницей в два часаОдна пострадавшая в тяжелом состоянии, вторая - погибла, но связаны ли эти преступления, пока неизвестно (подробности)