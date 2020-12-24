Джанлуки Вакки впервые стал отцом два месяца назад. 53-летний Танцующий миллионер и его избранница Шэрон Фонсека не показывали дочку. И вот на днях мужчина разместил не только снимки с крошкой, которую назвали которую назвали Блу Иерусалим, но и рассказал, что она родилась с патологией лица.Танцующий миллионер разместил снимки с возлюбленной и малышкой. Счастливое семейство украсило собой обложку глянца. Новоиспеченные родители не скрывают, что наконец-то обрели долгожданное счастье. Джанлуки Вакки рассказал, что его дочь родилась с волчьей пастью. Это расщелина в средней части неба. Внешне патология незаметна.\\"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа были с нашей дочкой. Это случается с одним ребенком из 700\\", - поведал новоиспеченный отец.Он отметил, что его семье несказанно повезло с врачами. В скором времени специалисты проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью. \\"Но не у всех семей есть такая возможность. Поэтому мы решили больше об этом рассказывать\\", - откровенничает Вакки.Стоит отметить, что знаменитый итальянец стал известен благодаря эпатажным видео. Он часто наряжается в одни шорты или плавки и танцует. Любителя зажигательных плясок обожают миллионы поклонников. \\"Я посмел посмеяться над собой. Жизнь - это шутка. Улыбайтесь\\", - говорит о себе мужчина.Ранее он рассказывал о беде. Миллионер не смог расплатиться с долгами, в результате чего его имущество на сумму около десяти миллионов евро было арестовано. Вакки остался без своих яхт, вилл и ценных бумаг. В соцсетях сложившуюся ситуацию подробно обсудили и предложили мужчине поработать уборщиком, учителем танцев и даже продавцом в придорожном кафе.