Съемки нового клипа Анны Калашниковой на песню «Обезоружил» обернулись скандалом для последней. Дело в том, что Анна решилась пригласить для участия в ролике своего бывшего бойфренда Прохора Шаляпина и его первую любовь – 75 -летнюю помощницу покойного Юрия Лужкова Аллу Пеняеву.- Сцена, в которой им предстояло сниматься, была поставлена в рамках черной комедии. По сюжету Прохору и его подруге предлагалось появиться из гроба. Я честно предупредила Прохора и Аллу об этом. Прислала сценарий. Но когда они приехали на площадку, выяснилось, что они не в курсе того, что им предстоит делать. Сцену в итоге пришлось изменить. Однако Алла все равно на меня обиделась, - объяснила kp.ru Калашникова.75-летняя любовница Шаляпина действительно выглядела грозно, заявив журналистам, что Калашникова не просто ее пыталась уложить в гроб, но и прокляла после неудачных съемок. -У меня вскочил на глазу ячмень после общения с этой ведьмой Калашниковой. Я знаю, это проклятие. Она завидует мне, - возмущалась Пеняева.На этой ноте конфликт не закончился. Более того, он перерос в более острую фазу. Когда Калашникова решила извиниться перед пенсионеркой, та набросилась на нее с кулаками.- Прохор уговорил меня приехать к Алле, извиниться за то, что я «убила» ее в клипе, она там сквозь землю провалилась вместе с Прохором... Шаляпин меня успокаивал, мол, будь выше интриг, Алла все-таки человек пожилой, надо повиниться перед ней. Я подумала и согласилась. Приехала к ней в Беляево, купила цветы. И что вы думаете? Стоило мне только на порог ступить, как Пеняева меня оттаскала за волосы. Алла умудрилась мне клок волос выдрать, - с досадой говорит Анна.Меж тем, фото, где старая любовь Шаляпина таскает за волосы более молодую, а затем победно демонстрирует на камеру оторванный клок волос, активно гуляют по сети. Остается только ждать публичной реакции Шаляпина. Впрочем, не стоит сомневаться, что певец извлечет из этого конфликта какую-никакую выгоду. Ведь в рамках романа с Аллой Прохор приобрел машину и квартиру в Москве.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Эта ведьма хотела меня угробить!»: 75-летняя пассия Прохора Шаляпина набросилась на КалашниковуАлла Пеняева закатила скандал перед презентацией клипа певицы (подробности)