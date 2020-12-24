Вечером 23 декабря наряд постовых патрулировал Химки в районе Левобережного лесопарка. В зарослях копошилась фигура в черном. Полицейские решили поинтересоваться намерениями неизвестного. Пробираясь по сугробам, дошли до места, представились, а вместо ответа получили серию выстрелов.— Когда наряд обратился к мужчине, тот достал пистолет и произвел три выстрела. Пули пролетели прямо рядом с полицейскими. Но обошлось без жертв: стрелок нервничал и палил без разбора. Его скрутили и доставили в отдел, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.Когда мужика повалили с ног, с его головы слетел парик. Крутившим его копам, он кричал, что взорвет бомбу. И действительно, при себе в сумке у него обнаружили самодельное взрывное устройство. Поверх куртки у парня был надет бронежилет. В кармане он прятал нож.Мотивы и намерения подмосковного Рэмбо сейчас выясняют следователи.— Ему 31 год, он числится сотрудником одного из московских предприятий, которое разрабатывает продукцию военного назначения. Сегодня в его квартире прошли обыски. Изъяты все цифровые носители, информацию с которых предстоит изучить, — добавил собеседник.Пока идет проверка по делу о применении насилия против полицейских. По статье грозит до 10 лет колонии. Не исключено, что в будущем добавятся статьи за хранение оружия и взрывчатых веществ. Известно, что у нападавшего до этого не было судимостей. А вот работать на оборонных предприятиях впредь он вряд ли сможет.В пресс-службах ГУ МВД России по Московской области и подмосковном ГСУ СКР не комментируют произошедшее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыстрелил в голову и сбежал: в Москве люди в масках напали на двух женщин с разницей в два часаОдна пострадавшая в тяжелом состоянии, вторая - погибла, но связаны ли эти преступления, пока неизвестно (подробности)