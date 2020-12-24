С января следующего года российские пенсионеры получат прибавку. Их пенсии вырастут на 6,3%. Правда, индексация положена только неработающим пенсионерам. Да и в абсолютных числах увеличение будет разным. Для кого-то пенсия вырастет на 500 рублей, а для кого-то – на 1200 рублей. В будущем такая диспропорция будет увеличивать разрыв между бедными и богатыми пенсионерами. Насколько это справедливо? Давайте разбираться.КТО ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ И ПОЧЕМУРазмер государственной пенсии зависит от нескольких факторов. Во-первых, от возраста. Высокие пенсии получают те, кому больше 80 лет. Им начисляется двойная фиксированная выплата (она составляет почти 6000 рублей), которая входит в состав общей страховой пенсии. Таким образом, большинство 80-летних получают около 20 тысяч рублей или больше.Во-вторых, от профессии. Есть несколько категорий пенсионеров, которые получают больше, чем их ровесники. Например, военные. Но пенсии им платит не Пенсионный фонд России, а Министерство обороны. При этом некоторые бывшие военные получают сразу две пенсии – военную и гражданскую.В-третьих, от стажа и официальной зарплаты, которую человек получал, когда был в трудоспособном возрасте. Это общее правило для всех гражданских работников, работающих вбелую. Чем выше зарплата, тем больше компания платит за человека страховых взносов. А те, в свою очередь, идут на выплаты пенсионерам. Поэтому в будущем, когда человек сам выходит на пенсию, он заслуженно получает больше тех, кто зарабатывал меньше и платил меньше страховых взносов.БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ = УРАВНИЛОВКАРезонный вопрос. Что такое справедливость при выплате пенсии? Когда всем платят поровну? Или когда все получают по заслугам? Эксперты считают, что нынешняя система скорее уравнительная, чем наоборот.- Коэффициент замещения в России крайне низкий. Если пенсионеры, у которых в рабочий период была небольшая зарплата, получают 50 – 70% от нее, то «средний класс» – всего 15 – 25%, - говорит Евгений Биезбардис, руководитель Центра аналитики «Сафмар».Это происходит из-за того, что в России действует несколько выравнивающих инструментов. Один из главных – это приведение фактически получаемой пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Допустим, если человек заслужил пенсию всего в 8 тысяч рублей, то ему в обязательном порядке добавляют до 11 – 12 тысяч (средний размер по стране, в разных регионах он отличается). Вряд ли это считают справедливым те, кто больше работал и самостоятельно заслужил пенсию в 12 тысяч рублей.Конечно, такая ситуация во многом возникла не по вине граждан. В 90-е годы чуть ли не каждый второй работал вчерную. Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии.НЕТ ГЛАВНОГО СТИМУЛА - ДОВЕРИЯ К ГОСУДАРСТВУС одной стороны, поддерживать бедных нужно. Это социальная задача государства. С другой, от порочной практики излишнего выравнивания нужно постепенно уходить. Это дестимулирует как работников, так и работодателей.- Сейчас не создается никаких стимулов, чтобы средний класс активно участвовал в этой системе. Зачем им платить страховые взносы, если государство за счет налогоплательщиков и так всем добавит до прожиточного минимума?! – поясняет Евгений Биезбардис.По последним данным, в России до сих пор около 15 млн человек работают всерую. То есть не платят страховых взносов вовсе или делают это по минимуму. Включая новый класс предпринимателей – самозанятых.- В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию. Но почему государство должно это делать, если эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров, в том числе своих родителей, бабушек и дедушек? Это невыполнение межпоколенческого договора с нарушениями и обманом со всех сторон: работников, работодателей и государства. Поэтому бюджет ПФР стабильно дефицитен, и законодатели вынуждены постоянно менять правила игры, - говорит Евгений Биезбардис.В целом, нынешняя система пенсионных баллов, которые зависят от стажа и официальной зарплаты более-менее справедлива. Ведь она позволяет в старости получать больше тем, кто много работал и имел высокий официальный доход, с которого уплачивались все налоги и страховые взносы. Но, по словам эксперта, проблема в том, что мало кто из граждан верит в то, что государство сдержит свои обещания в будущем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Демонтаж накопительной пенсии»: В Центробанке пояснили, что имели в видуОтвечаем на основные вопросы, которые волнуют будущих пенсионеров (подробности)